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futebol

Atlético-MG confirma lesões dos atacantes Marrony e Vargas

A dupla sentiu problemas físicos no duelo contra o Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 19:00

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:00

Crédito: Vargas mal voltou ao Galo, após participação na Copa América, e já desfalcará o time mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG informou que tem mais dois atletas no departamento médico do clube. Os atacantes Marrony e Eduardo Vargas se lesionaram no duielo contra o Flamengo e tiveram constatados os problemas nesta quinta-feira. 8. em exames de imagem. A dupla já iniciou tratamento . Vargas sofreu um edema na panturrilha direita, enquanto o Marrony teve um estiramento de um dos ligamentos do joelho. -Exames de imagem apontaram que o atleta Marrony teve estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. Já iniciou tratamento na fisioterapia e não haverá necessidade de cirurgia. O atacante Vargas tem um edema na panturrilha direita e também está na fisioterapia-disse o Galo em nota no Twitter. Marrony deixou o campo com apenas seis minutos de jogo. Já o chileno nem chegou a entrar em campo, sentindo o problema no aquecimento. Por enquanto, não há como saber se poderão estar nos próximos jogos do Galo no Brasileiro e nos confrontos pela Libertadores, contra o Boca Juniors, dias 13 e 20 de julho.

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