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Atlético-MG confirma lesão no ombro de Rafael e o goleiro ficará fora dos gramados por seis meses

O jogador do Galo se lesionou no último sábado, 24 de abril, no duelo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 03:00

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 03:00
Crédito: Rafael só volta ao futebol na parte final da temporada 2021-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG confirmou que o goleiro Rafael teve uma lesão séria no ombro direito. O jogador passou por exames e teve constatada uma luxação no ombro direito, com fratura no local. O fato ocorreu no duelo do Galo contra o contra o Athletic, no último sábado, 24 de abril, pelo Campeonato Mineiro. Rafael vai ficar de fora dos gramados entre quatro a seis meses, voltando na parte final da temporada. O time alvinegro enviou um comunicado à imprensa dizendo que o goleiro passará por novos exames complementares que indicarão se haverá ou não, a necessidade de uma cirurgia no local. Rafael está no Atlético-MG desde o início de 2020 vindo do rival Cruzeiro. Atualmente é o reserva imediato de Everson. Ele atuou em quatro jogos este ano, todos pelo Campeonato Mineiro. Matheus Mendes, oriundo da base, deve ser o novo reserva de Everson.

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