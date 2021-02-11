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futebol

Atlético-MG confirma Erasmo Damiani como gestor da base

O profissional veio do Internacional e assume no lugar de Júnior Chávare, demitido na ultima semana pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 19:30

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 19:30

Crédito: Damiana elogiou a estrutura do Galo e tentará fazer a base ser mais reveladora e novos valores-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG oficializou nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, a contratação de Erasmo Damiani como novo gerente das categorias de base. Damiani chega para substituir Júnior Chávare, que deixou o clube no último dia 3, demitido pela atual gestão. O novo responsável pela base alvinegra é profissional com larga experiência, com passagens por Palmeiras, Figueirense, Athletico-PR, CRB e Internacional. -Fiquei impressionado com estrutura da Cidade do Galo. É o melhor CT do Brasil-disse.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO No currículo, carrega títulos importantes. Entre eles, o inédito ouro olímpico pela Seleção Brasileira, em 2016, como coordenador de base da CBF. Erasmo Damiani já se apresentou aos atletas e funcionários da base nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, e inicia, amanhã, seus trabalhos técnicos. Ele estará subordinado ao diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Damiani chega ao Galo para reforçar a política de formação de atletas do clube e contou com a boa relação com Caetano, com quem trabalhou no Colorado, para acertar com o alvinegro de Minas.

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