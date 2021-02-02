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futebol

Atlético-MG confirma empréstimo de Marquinhos para o Áustria Viena

O meia-atacante, revelado pelo Galo, ficará no clube austríaco até o fim de junho...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2021 às 13:57
Crédito: Marquinhos terá sua primeira experiência europeia jogando no Áustria Viena até o meio do ano-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG confirmou o empréstimo do meia Marquinhos para o Áustria Viena. O jogador, de 21 anos, ficará no clube até o fim da temporada europeia, em junho. A negociação vinha acontecendo há alguns dias e o clube informou a saída do jovem, revelado na base alvinegra. A ideia do clube austriáco é ficar com Marquinhos nestes cinco meses e se o jogador der certo, vai exercer o direito de compra junto ao Galo. O jogador já foi liberado pelo Galo e irá viajar para a Europa, onde fará exames e assinará o contrato. Revelado na base do Atlético,Marquinhos perdeu espaço na concorrência ofensiva da equipe. Deixou de participar dos últimos jogos, quando já era alvo de sondagens por empréstimo, até a negociação com o clube austríaco avançar e se concretizar.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Marquinhos surgiu bem no Atlético-MG em 2019 com boas atuações e iniciou 2020 como uma das esperanças alvinegras na temporada. Todavia, com a chegada de Jorge Sampaoli, foi perdendo espaço na equipe, mesmo sendo utilizado com frequência no início de trabalho do treinador argentino, que não o escala desde o dia 22 de novembro, no empate com o Ceará, por 2 a 2. Após subir da base para o profissional, Marquinhos teve o contrato renovado pelo Atlético até o fim de 2023, sem revelar o valor da multa rescisória.

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