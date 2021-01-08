Atlético-MG confirma empresa de apostas como patrocinadora máster

Crédito: A Betano é a primeira ação da nova diretoria, comandada por Sérgio Coelho, quanto aos parceiros comercias do clube-(Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou que a Betano, empresa grega de apostas online, será a nova patrocinadora máster do Galo para 2021. O acordo foi anunciado pelo presidente do clube, Sérgio Coelho. A estreia da marca na camisa atleticana acontecerá na noite da próxima segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, no jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Os valores e o tempo de contrato não foram confirmados, mas há informações de que seria de R$ 10 milhões por ano. Todavia, esse valor pode ser maior, já que o pagamento será feito em euros.

Com a chegada da nova empresa, as marcas que estampam a camisa alvinegra serão realocadas no uniforme. O logo do Banco BMG será remanejado para as costas no lugar da Auto Truck, que também mudará de lugar na camisa, indo para a barra inferior frontal da camisa e sendo replicada também no calção.

-Temos a satisfação de ser a primeira organização brasileira a fazer parceria com a BETANO, marca de protagonismo nos mercados em que atua e que apresenta uma busca contínua pela excelência, valor que compartilhamos. Estamos ansiosos para criar experiências únicas para os nossos torcedores, especialmente à medida que se aproxima o tempo para o nosso novo estádio, a Arena MRV- disse o presidente atleticano, Sérgio Coelho.

VEJA A SITUAÇÃO DO GALO NA SÉRIE A. SIMULE OS JOGOS! Quem é a Betano e quais esportes patrocina​A Betano opera desde 2013 com apostas online na Grécia e expandiu seu negócio para sete países e possui 700 funcionários e 300 mil usuários cadastrados no site.

Em 2019, a Betano entrou no esporte para conseguir mais visibilidade. Começou investindo na GT4 South European Series, de carros de turismo, que é disputado na França, na Espanha e em Portugal.

Em seguida, entrou no futebol, colocando sua marca no Braga e no Marítimo, ambos da primeira divisão de Portugal.