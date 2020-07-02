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Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Junior Alonso

O defensor, de 27 anos, foi adquirido junto ao Lille-FRA por 3 milhões de euros. o clube mineiro ficará com 100% dos seus direitos econômicos...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 16:30

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:30

Crédito: Junior Alonso é o sexto reforço alvinegro sob a gestão de Jorge Sampaoli-(Divulgação/Boca Juniors
O zagueiro Junior Alonso é oficialmente jogador do Atlético-MG. O clube mineiro confirmou a contratação do defensor, de 27 anos, que pertencia ao Lille-FRA, mas estava emprestado ao Boca Juniors. O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, fez o anúncio em sua conta no Twitter. O negócio vai custar ao time mineiro 3 milhões de euros(mais de 17 milhões de reais) por 100% dos seus direitos econômicos e vínculo terá quatro anos de duração. A vinda do paraguaio, que tem rodagem pelo futebol europeu estava acertada, mas o Galo esperou que o seu contrato com o Boca Juniors, que venceu no dia 30 de junho, se encerrasse para anunciar o jogador.

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