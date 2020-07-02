Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Junior Alonso

O zagueiro Junior Alonso é oficialmente jogador do Atlético-MG. O clube mineiro confirmou a contratação do defensor, de 27 anos, que pertencia ao Lille-FRA, mas estava emprestado ao Boca Juniors. O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, fez o anúncio em sua conta no Twitter. O negócio vai custar ao time mineiro 3 milhões de euros(mais de 17 milhões de reais) por 100% dos seus direitos econômicos e vínculo terá quatro anos de duração. A vinda do paraguaio, que tem rodagem pelo futebol europeu estava acertada, mas o Galo esperou que o seu contrato com o Boca Juniors, que venceu no dia 30 de junho, se encerrasse para anunciar o jogador.