Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Bueno

O Atlético-MG confirmou e anunciou a contratação do zagueiro Bueno, de 24 anos, vindo do Kashima Antlers, do Japão, por empréstimo de um ano. Bueno foi indicado por Zico ao clube mineiro, que terá mais um nome para a zaga alvinegra. - Alô, Massa Atleticana. Estou chegando muito feliz em representar este clube e conto com o apoio de vocês para, juntos, fazermos um excelente trabalho. Aqui é Galo! - disse o jogador nas redes sociais do Galo.E MAIS:Jornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonBueno já estava em Belo Horizonte há 10 dias para passar por exames médicos e ficar em quarentena preventiva contra a Covid-19. O jogador já estava trabalhando na Cidade do Galo, antes de ser oficialmente apresentado.
Bueno tem 1,84m e tem como principal característica a velocidade e boa técnica de saída de bola, como deseja Sampaoli. Ele terá como companheiros de posição Igor Rabello, Gabriel, Réver e Gustavo Henrique. O time mineiro terá mais um reforço para a defesa: o paraguaio Junior Alonso, que será anunciado nos próximos dias.E MAIS:Marrony diz que jogar no Galo será o maior desafio de sua carreiraBusca por um 9! Galo mira seus olhos para Lucas Pratto, mas o preferido de Sampaoli é Nahuel BustosCom Tardelli, Keno e Marrony, Atlético Mineiro volta a brigar pelo Brasileirão, crava CeretoCBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGGalo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo Oliveira E MAIS: