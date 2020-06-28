Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Bueno

O Atlético-MG confirmou e anunciou a contratação do zagueiro Bueno, de 24 anos, vindo do Kashima Antlers, do Japão, por empréstimo de um ano. Bueno foi indicado por Zico ao clube mineiro, que terá mais um nome para a zaga alvinegra. - Alô, Massa Atleticana. Estou chegando muito feliz em representar este clube e conto com o apoio de vocês para, juntos, fazermos um excelente trabalho. Aqui é Galo! - disse o jogador nas redes sociais do Galo.E MAIS:Jornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do BenficaZagueiro Junior Alonso será o sexto reforço do Galo na 'Era Sampaoli'Demissões no Galo geram as primeiras ações trabalhistasRádio argentina diz que Galo está de olho em Sebastián Villa, do BocaAtlético-MG rescinde contrato com o atacante ClaytonBueno já estava em Belo Horizonte há 10 dias para passar por exames médicos e ficar em quarentena preventiva contra a Covid-19. O jogador já estava trabalhando na Cidade do Galo, antes de ser oficialmente apresentado.