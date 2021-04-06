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futebol

Atlético-MG confirma a contratação do meio de campo Tchê Tchê

O jogador foi um pedido de Cuca, que já trabalhou com ele no São Paulo e no Palmeiras...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:00
Crédito: Tchê Tchê é o quarto reforço do Galo para a temporada 2021-(Reprodução/TV Galo
O Atlético-MG anunciou oficialmente a contratação do meio de campo Tchê Tchê Tchê, vindo do São Paulo. O jogador, de 28 anos, assinou com o time mineiro por empréstimo até o fim de 2021. Todavia, com seus direitos pré-fixados, o Galo poderá fazer a compra em definitivo caso seja de interesse do clube no fim do acordo. O meia, que também joga de lateral-direito, vai trabalhar com Cuca pela terceira vez. Os dois estiveram juntos no São Paulo, em 2019, e no Palmeiras, em 2018. Tchê Tchê foi um pedido de Cuca para reforçar a parte defensiva do meio de campo, que conta atualmente com Jair, lesionado mais uma vez, Allan e Alan Franco. Tchê Tchê se destacou no Audax, vice-campeão paulista de 2016, e foi contratado pelo Verdão, onde ficou até 2018, sendo campeão da Copa do Brasil e Brasileiro. Em 2019, foi para o Tricolor, com quem tem contrato até 2023. A sua vinda para o Galo foi facilitada, pois não estava sendo utilizado pelo atual treinador do clube do Morumbi, Crespo. No meio-campo atleticano, Tchê Tchê briga por posição com Jair, Allan, Alan Franco, Zaracho, Nathan, Dylan Borrero, Hyoran e Calebe. Já na lateral direita, a concorrência de Tchê Tchê é com Guga, Mariano e Talison.

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