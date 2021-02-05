Atlético-MG confirma a contratação do lateral-esquerdo Dodô

O Atlético-MG está movimentando o mercado novamente. O Galo anunciou a chegada do lateral-esquerdo Dodô, de 28 anos, que defendeu o Cruzeiro em 2019 e o Santos no ano anterior. O jogador está em Belo Horizonte para realizar exames, foi aprovado e acertou com o alvinegro. Dodô negociava com o Galo desde o fim de dezembro do ano passado. O seu agente levou a situação do atleta para o clube mineiro, avisando que ele estava sem clube e livre no mercado. Com passagens pelo futebol italiano, Dodô agrada Jorge Sampaoli para ter outra opção ao titular Guilherme Arana.

VEJA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO E CONTRA O Z4 NA SÉRIE A Dodô esteve no rival Cruzeiro em 2019, mas não fez boa temporada no time celeste. Ele entrou em campo 28 vezes e marcou apenas um gol. Seu último clube na Itália foi a Ele foi negociado junto ao Sampdoria. Quando deixou a Raposa, o lateral acionou a Justiça para reativar o contrato e receber os valores integrais do vínculo. Entretanto, Cruzeiro e jogador entraram em acordo e a Raposa pagará R$ 15 milhões ao jogador para encerrar a disputa judicial. Dodô assinou com o Atlético-MG até dezembro de 2023 e deve ser apresentado nos próximos dias.