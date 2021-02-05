Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG confirma a contratação do lateral-esquerdo Dodô

O jogador estava negociando com o clube mineiro desde o fim de 2020 e vai se juntar a Hulk para o elenco da próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:15

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:15

Crédito: Dodô , que defendeu o maior rival, o Cruzeiro, em 2019, e não atuou em 2020, acertou com o Galo até o fim de 2023-(Divulgação
O Atlético-MG está movimentando o mercado novamente. O Galo anunciou a chegada do lateral-esquerdo Dodô, de 28 anos, que defendeu o Cruzeiro em 2019 e o Santos no ano anterior. O jogador está em Belo Horizonte para realizar exames, foi aprovado e acertou com o alvinegro. Dodô negociava com o Galo desde o fim de dezembro do ano passado. O seu agente levou a situação do atleta para o clube mineiro, avisando que ele estava sem clube e livre no mercado. Com passagens pelo futebol italiano, Dodô agrada Jorge Sampaoli para ter outra opção ao titular Guilherme Arana.
VEJA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO E CONTRA O Z4 NA SÉRIE A Dodô esteve no rival Cruzeiro em 2019, mas não fez boa temporada no time celeste. Ele entrou em campo 28 vezes e marcou apenas um gol. Seu último clube na Itália foi a Ele foi negociado junto ao Sampdoria. Quando deixou a Raposa, o lateral acionou a Justiça para reativar o contrato e receber os valores integrais do vínculo. Entretanto, Cruzeiro e jogador entraram em acordo e a Raposa pagará R$ 15 milhões ao jogador para encerrar a disputa judicial. Dodô assinou com o Atlético-MG até dezembro de 2023 e deve ser apresentado nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados