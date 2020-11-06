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Reforço de Peso

Atlético-MG confirma a contratação do chileno Eduardo Vargas

O atacante estava no Tigres, do México, e será reforço do time mineiro, que atendeu mais um pedido de Jorge Sampaoli
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 13:08

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:08

O atacante, de 30 anos, assinará contrato com o alvinegro por duas temporadas Crédito: Aton
Antes do fechamento da janela internacional de transferências, o Atlético-MG conseguiu acertar a negociação com o Tigres, do México, e anunciou o atacante Eduardo Vargas, de 30 anos, como reforço do time mineiro pelos próximos dois anos. O jogador é esperado em BH já neste sábado, 7 de novembro, para fazer exames e assinar contrato com o Galo, que terá o seu 19º reforço contratado em 2020, 11º somente na “Era Sampaoli”. 
O Atlético-MG irá pagar 2 milhões de dólares( cerca de R$ 11 milhões) ao Tigres, com quem o atacante tinha contrato até o fim do ano, para a sua liberação. A chegada de Vargas encerra o ciclo de contratações no Galo. Vargas foi mais um pedido de Jorge Sampaoli, que queria um atacante móvel, mas que também pudesse jogar dentro da grande área.
Sob a tutela do treinador argentino o alvinegro já contratou Sampaoli": Léo Sena (emprestado ao Spezia, da Itália), Keno, Marrony, Bueno, Junior Alonso, Alan Franco, Mariano, Eduardo Sasha, Everson e Matías Zaracho. Com a chegada do chileno, o Galo conta com seis estrangeiros no grupo principal: Junior Alonso, Alan Franco, Savarino, Dylan Borrero, Matías Zaracho e Eduardo Vargas. Todavia, o regulamento do Campeonato Brasileiro permite apenas cinco relacionados por jogo. 
Eduardo Vargas e Jorge Sampaoli trabalharam juntos e foram foram campeões da Copa Sul-Americana com a Universidad de Chile e ainda da Copa América de 2015, com a seleção nacional. No futebol brasileiro, Eduardo Vargas passou pelo Grêmio em 2013, marcando nove gols em 37 jogos no Tricolor Gaúcho.

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