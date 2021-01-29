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Atlético-MG confirma a contratação do atacante Hulk

O anuncio foi feito pelo alvinegro no início da noite desta sexta-feira, 29 de janeiro. O jogador volta ao Brasil após anos fora com passagens por China e Europa...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:22

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:22

Crédito: O atacante tinha propostas de Flamengo e Palmeiras, mas optou pelo Galo em sua volta ao Brasil-(Reprodução/Instagram
O atacante Hulk chegou a um acordo com o Atlético-MG e será o reforço do time mineiro para a temporada 2021. O jogador escolheu a proposta do time mineiro, mesmo com sondagens de Palmeiras e Flamengo, em sua volta ao futebol brasileiro. Hulk, de 34 anos, foi anunciado no início da noite desta sexta-feira, 29 de janeiro, nas redes sociais do Galo, que usou uma imagem alusiva ao herói da Marvel , apelido do novo atleta alvinegro. O reforço estará à disposição do clube a partir de fevereiro, quando iniciará a temporada 2021. Além de clubes do Brasil, Hulk tinha propostas do Besiktas, da Turquia, e também do Porto, de Portugal.Ele estava sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Shanghai SIPG, da China. O jogador, que jogou a Copa do Mundo de 2014, pela Seleção Brasileiro, volta após anos em times da Ásia e Europa.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Hulk foi revelado pelo Vitória-BA, mas se tornou profissional fora do país, atuando no Japão, onde se destacou e foi para o Porto, de Portugal. Tempos depois, seguiu para o Zenit da Rússia até 2016, quando embarcou para uma aventura milionária na China, jogando cinco temporadas no país asiático. No Atlético-MG, o acordo deve girar em torno de R$ 750 mil mensais, mais luvas. O atacante não poderá jogar a fase final do Brasileirão, mas já gera expectativa para os compromissos do Galo este ano, como Copa do Brasil, Libertadores e muito provavelmente a Libertadores da América. O tempo de contrato não foi confirmado pelo Atlético, mas o vínculo deverá ser de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

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