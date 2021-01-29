Atlético-MG confirma a contratação do atacante Hulk

O atacante Hulk chegou a um acordo com o Atlético-MG e será o reforço do time mineiro para a temporada 2021. O jogador escolheu a proposta do time mineiro, mesmo com sondagens de Palmeiras e Flamengo, em sua volta ao futebol brasileiro. Hulk, de 34 anos, foi anunciado no início da noite desta sexta-feira, 29 de janeiro, nas redes sociais do Galo, que usou uma imagem alusiva ao herói da Marvel , apelido do novo atleta alvinegro. O reforço estará à disposição do clube a partir de fevereiro, quando iniciará a temporada 2021. Além de clubes do Brasil, Hulk tinha propostas do Besiktas, da Turquia, e também do Porto, de Portugal.Ele estava sem clube desde o fim do ano passado, quando deixou o Shanghai SIPG, da China. O jogador, que jogou a Copa do Mundo de 2014, pela Seleção Brasileiro, volta após anos em times da Ásia e Europa.