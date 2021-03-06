Atlético-MG comunica empréstimos do lateral Maílton e do volante Guilherme Castillho

O Atlético-MG informou que cederá mais dois atletas do seu elenco para empréstimo. O Galo acertou as saídas do lateral-direito Mailton, de 22 anos, e do volante Guilherme Castilho, de 21, que foram adquiridos junto ao Mirassol. A dupla teve pouco espaço no alvinegro e não fazem parte dos planos para 2021. Maílton permanecerá no Coritiba. Ele já estava emprestado ao Coxa desde novembro de 2020 e seguirá no Paraná. O lateral-direito chegou ao Galo no fim de 2019, com o alvinegro pagando R$ 1,4 milhão ao Mirassol. Ele teve poucas chances com Jorge Sampaoli, que chegou a criticá-lo por não ser bom defensor. Pelo time mineiro fez 11 jogos e marcou um gol. Já Guilherme Castilho será cedido ao Juventude até o fim do ano. Ele tem vínculo com o Galo até o fim de 2024. Castilho veio para a equipe mineira reforçar o sub-20. Mas, nunca atuou no profissional,apesar de bons jogos na base. Sem espaço, foi cedido ao Confiança-SE, que disputou a Série B de 2020, marcando um gol e dando cinco assistências. Castilho custou ao Atlético R$ 400 mil, pagos ao Mirassol, por 70% dos seus direitos econômicos.