Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG compra os direitos de Calebe que assina contrato até 2024

O jovem meia estava emprestado pelo São Paulo e agora é jogador do Galo...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:54
Crédito: Calebe deixou o sub-20 no ano passado e foi promovido ao profissional sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG exerceu o direito de compra e adquiriu em definitivo os direitos econômicos do meia Calebe, que estava emprestado pelo São Paulo desde 2019. Com a permanência confirmada, o jogador e o clube mineiro assinaram vínculo até fevereiro de 2024. O Galo pagou R$ 400 mil ao Tricolor do Morumbi para ficar com o jogador, que veio inicialmente para reforçar o time sub-20. O time mineiro detém agora 70% dos seus direitos econômicos. Calebe, que foi titular na estreia do Galo no Mineiro contra a URT, atuou em várias jogos no Brasileirão, sendo titular em duelos importantes diante de São Paulo e Sport por exemplo. Sua estreia no profissional foi na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados