Atlético-MG compra os direitos de Calebe que assina contrato até 2024

O Atlético-MG exerceu o direito de compra e adquiriu em definitivo os direitos econômicos do meia Calebe, que estava emprestado pelo São Paulo desde 2019. Com a permanência confirmada, o jogador e o clube mineiro assinaram vínculo até fevereiro de 2024. O Galo pagou R$ 400 mil ao Tricolor do Morumbi para ficar com o jogador, que veio inicialmente para reforçar o time sub-20. O time mineiro detém agora 70% dos seus direitos econômicos. Calebe, que foi titular na estreia do Galo no Mineiro contra a URT, atuou em várias jogos no Brasileirão, sendo titular em duelos importantes diante de São Paulo e Sport por exemplo. Sua estreia no profissional foi na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, em São Paulo.