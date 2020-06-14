Atlético-MG coloca em pauta negociação para contratar Keno

O Atlético-MG continua sua saga no mercado para reforçar o elenco. O time mineiro mira suas atenções agora no atacante Keno, ex-Palmeiras, que pertence ao Pyramids, do Egito. No momento, o jogador, de 30 anos, está emprestado ao Al Jazira, dos Emirados Árabes. A informação divulgada inicialmente pelo jornal O Tempo foi confirmada pelo L!. Keno tem sido cortejado por clubes brasileiros há algum tempo e entrou o radar do alvinegro que abriu conversas com o rápido atacante e a oferta deverá chegar na casa dos R$ 17 milhões. E MAIS:Atlético-MG vende mais de R$ 4 milhões em camisas do concurso 'Manto da Massa' em menos de 24hCuca é acusado de cobrar para escalar Guilherme e Neto Berola no time do Atlético-MGConcurso 'Manto da Massa' tem seu vencedor e Galo vai produzir a camisa escolhida em votaçãoPartiu Atlético-MG! Marrony se despede dos companheiros na ColinaAgora vai? Venda de Marrony do Vasco para o Atlético-MG se arrasta, mas está perto da confirmaçãoO contrato de Keno com o Pyramidis acaba em junho de 2021 e sua contratação pelos mineiros seria em definitivo, sem empréstimo. Na temporada 2018/2019. Keno marcou dez gols em 33 partidas pelo time do do Egito. Já no Al Jazira, foram 18 jogos e três gols marcados. O atacante chamou a atenção para o seu futebol pela boa passagem no Palmeiras, quando marcou 19 gols em 84 partidas. As boas atuações fizeram o Pyramids contratar o atleta. Além de Keno, o Atlético-MG está no mercado em busca de zagueiros, com Bueno, do Kashima Antlers, e Junior Alonso, sendo os mais cotados para vestir a camisa alvinegra. Outro nome em pauta é do atacante Roger Guedes, que pertence ao Shandong Luneng, da China.O time mineiro já confirmou como reforços os meio-campistas Léo Sena, ex-Goiás, e Alan Franco, do Independiente del Valle. E, está quase anunciando o atacante Marrony, do Vasco. E MAIS:Roger Guedes posta mensagens de carinho para o Atlético-MG e deixa o torcedor animado com a sua voltaGalo segue atuante no mercado e mira novo alvo: o zagueiro Bueno, que atualmente joga no futebol japonêsPalmeiras facilitará ida de Róger Guedes ao Atlético-MG? L! explicaJorge Sampaoli quer usar pausa do futebol para deixar o Atlético-MG moldado ao seu estilo de jogoMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19 E MAIS: