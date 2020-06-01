Atlético-MG chega a acordo para ter o volante Léo Sena e anúncio da contratação está perto de acontecer

O Atlético-MG deu um passo muito grande para confirmar a contratação do volante Léo Sena, de 24 anos, que está vinculado ao Goiás. Léo é um pedido de Jorge Sampaoli e se tornou uma necessidade para o time, já que dois jogadores da posição, Gustavo Blanco e Jair estão lesionados. O meio de campo está próximo de ser a primeira contratação da “era Sampaoli”, e deve assinar com os mineiros por cinco anos. Com o jogador, está tudo acertado, faltando confirmar com o Goiás, algo que também está bem encaminhado.E MAIS:Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19 e é afastado dos treinos pelo clube mineiroCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosAtlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeFMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Galo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanA mudança de planos no negócio, altera a posição dos dois clubes, pois o Galo queria pagar R$ 4 milhões por 80% dos direitos do jogador, enquanto o Goiás só venderia 100% dos direitos de Léo Sena, pedindo R$ 5 milhões. Com o fim do contrato de Léo Sena, que acaba no fim de 2020 e a partir de julho, o volante ter direito de assinar um pré-contrato com outra equipe, deixando o Esmeraldino sem qualquer compensação financeira, o que tornou a negociação mais aos moldes do que o Galo desejava. Com esse novo cenário, anúncio de Léo Sena será em breve, com o time mineiro bancando à vista R$ 3,4 milhões e parcela do o restante do valor. E MAIS:Projeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19'O futebol brasileiro está indo a passos largos para quebrar', diz o presidente Sérgio Sette CâmaraAtlético-MG tem aumento de receitas, mas déficit no balanço 2019 mostra dívida indo a R$ 746 milhõesPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelho E MAIS: