Atlético-MG chega a 15 jogos sem perder na Libertadores e fica perto de recorde na competição

O Atlético-Mg vem construindo uma rica história da Libertadores nos últimos anos e alcançando marcas relavantes. O clube mineiro, após o empate em 1 a 1 com o América-MG, na última quarta-feira 13 de abril, chegou a 15 partidas sem perder na competição.

Assim, o Galo ultrapassou os 14 jogos de invencibilidade do rival Cruzeiro (1998-2004), do tricampeão River Plate (1977-1978 / 2018-2019), Newell's Old Boys (1992). A equipe alvinegra está empatada com o recorde do América de Cali-COL (1980-1983) e ficou de alcançar o Corinthians (2012-2013), e a dois dos líderes da lista: o Flamengo (2020-2021) e o Sporting Cristal-PERU (1962-1969). O Atlético-MG não sabe o que é perder na Libertadores desde 24 de abril de 2019, quando foi derrotado em casa pelo Nacional-URU, na 5ª rodada da fase de grupos, por 1 a 0. O Galo jogou, desde então, 15 partidas pelo torneio, vendcendo nove e empatando seis, com 25 gols marcados e cinco sofridos.

Em 2021, o Galo fez a melhor campanha da fase de grupos, passou por Boca Juniors e River Plate nas oitavas e quartas de final, mas caiu para o campeão Palmeiras após dois empates, sendo 1 a 1 em BH, que eliminou os mineiros, pelo gol qualificado.

O Atlético encara o ndependiente Del Valle-EQU, pela 3ª rodada do grupo D, no dia 26 de abril e pode ficar ainda mais perto do recorde de invencibilidade.

Confira as maiores invencibilidades da Libertadores17 jogos: Flamengo (2020-2021) e Sporting Cristal-PER (1962-1969)16 jogos - Corinthians (2012-2013)15 jogos - América de Cali-COL (1980-1983) e Atlético-MG (2019-2022)14 jogos - River Plate-ARG (1977-1978 / 2018-2019), Newell's Old Boys-ARG (1992) e Cruzeiro (1998-2004)