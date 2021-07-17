Atlético-MG chega a 105 mil unidades vendidas do Manto da Massa

O Atlético-MG colhe o sucesso de vendas da segunda edição do Manto da Massa, concurso que trouxe um modelo de camisa criado por um torcedor para ser fabricada pelo clube. Até o momento, o clube mineiro comercializou 105 mil unidades, ficando a cinco mil do recorde da edição passada quando vendeu 110 mil unidades. As vendas para não sócios foram liberadas neste com o valor de R$ 319,90. Quem é sócio Galo Na Veia de qualquer categoria poderá comprar por R$ 199,90 até 5h02 deste domingo, 18 de julho. A camisa vencedora foi criada pelo designer Lucas Adriano de Sousa , que recebeu aproximadamente 14 mil dos mais de 57 mil votos válidos.