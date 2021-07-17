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futebol

Atlético-MG chega a 105 mil unidades vendidas do Manto da Massa

A camisa criada por um torcedor, em um concurso público, se tornou sucesso mais uma vez...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 19:21
Crédito: A camisa será fabricada pelo clube e já tem pré-venda com largo sucesso-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG colhe o sucesso de vendas da segunda edição do Manto da Massa, concurso que trouxe um modelo de camisa criado por um torcedor para ser fabricada pelo clube. Até o momento, o clube mineiro comercializou 105 mil unidades, ficando a cinco mil do recorde da edição passada quando vendeu 110 mil unidades. As vendas para não sócios foram liberadas neste com o valor de R$ 319,90. Quem é sócio Galo Na Veia de qualquer categoria poderá comprar por R$ 199,90 até 5h02 deste domingo, 18 de julho. A camisa vencedora foi criada pelo designer Lucas Adriano de Sousa , que recebeu aproximadamente 14 mil dos mais de 57 mil votos válidos.
Tecnologia da camisa​Em parceria com a CollectID e a Sportheca, o Galo apresenta mais uma ação inovadora no mercado brasileiro, com a primeira camisa inteligente comercializada no futebol nacional. Todas as peças virão com uma "Smart Tag", espécie de chip junto à etiqueta, tornando o Manto único e atestando sua originalidade. Além disso, ao escanear o chip com o leitor de NFC do smartphone, o torcedor terá acesso a diversos conteúdos exclusivos.

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