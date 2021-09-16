Atlético-MG celebra queda da liminar que permitia público em jogos dos torneios nacionais

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, celebrou a cassação da liminar que liberava a presença de público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Assim, a rodada de fim de semana, que esteve ameaçada de não ser realizada por um boicote dos outros times da Série A. A liminar que o clube carioca tinha permitia a volta do público em jogos do Flamengo no Brasileiro mesmo quea CBF não autorizasse,Tanto que o Rubro Negro foi um primeiro time da primeira divisão a ter público em uma partida de campeonato nacional, o duelo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. O Galo jogou com torcida, mas foi pela Libertadores, no mês passado. A decisão de derrubada da liminar foi tomada pelo pelo vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua. Ele alegou que o risco de paralisação do campeonato caso a liminar permanecesse válida era real, prejudicando o andamento da competição. A liminar está suspensa até a próxima reunião do Conselho Técnico dos clubes da Série A, no dia 28 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Atlético-MG também tinha uma liminar que o autorizava a jogar com público em torneios nacionais, mas disse que só usaria se o Flamengo insistisse em jogar com portões abertos para o torcedor. Todavia, apesar de concordar com a suspensão da liminar, Sérgio Coelho disse que irá defender na reunião de clubes o retorno imediato de público aos estádios. -O posicionamento do Galo é que precisamos voltar a ter jogos com público urgentemente. Não podemos continuar jogando sem torcedores presentes. Não se justifica. É preciso que volte rápido, porque o futebol é feito para torcedores que gostam de estar no estádio. Além disso, os clubes precisam faturar. Então nosso posicionamento neste momento é lutar para voltar rápido público nos estádios, vamos defender essa tese na reunião do dia 28, e acreditamos que vamos conseguir convencer os demais presidentes dos outros clubes a nos acompanhar - disse Sérgio em entrevista à Rádio Itatiaia. A presença de público nos estádios de Belo Horizonte está autorizada pela prefeitura da capital mineira, com 30% da capacidade do estádio. Para acessar o estádio, também é necessário apresentar teste negativo para Covid-19 e respeito aos protocolos de segurança sanitária.