Atlético-MG busca combinação de resultados para tirar a diferença de pontos do São Paulo no Brasileiro

O Atlético-MG está “sonhando” em conseguir alcançar o São Paulo na classificação. Os paulistas estão com sete pontos de vantagem sobre os mineiros. O Galo aposta em uma combinação de resultados que pode beneficiar o alvinegro no confronto direto com o Tricolor, no dia 16 de dezembro, no Morumbi: vencer o Athletico-PR no sábado, 12, na Arena da Baixada, e torcer para um tropeço do time paulista no clássico contra o Corinthians, no domingo, 13. Com essa combinação de resultados, a diferença de pontos cairia para quatro pontos e, em caso de triunfo sobre o São Paulo , ficaria em apenas um ponto, mantendo as chances de título intactas. Por isso, o Atlético quer focar no Furacão, mas o pensamento atleticano está direcionado para o líder do campeonato, como admitiu o goleiro Everson. -Hoje o nosso foco principal é na equipe do Athletico, mas é inevitável você não acompanhar os jogos do São Paulo e pensar no jogo da próxima quarta-feira. Provavelmente, será um confronto direto, diante de uma grande equipe também e longe da nossa casa. É uma partida que pode definir o possível campeão do Campeonato Brasileiro, mas vamos focar primeiro no jogo contra o Athletico e, depois, pensar no São Paulo, para que possamos ir ao Morumbi, fazer um grande jogo e buscar uma vitória - disse Everson. O goleiro sabe que tem dois cenários. para o alvinegro, mas tem de ser um duelo de cada vez. - Cabe a nós fazermos um bom jogo fora de casa contra o Athletico para, consequentemente, pensar nesse duelo com o São Paulo, e ver, daqui a alguns dias, como estará esse distanciamento de pontos. Vamos trabalhar para que possamos diminuir eles, chegar no Morumbi e fazer um bom jogo, buscando diminuir ainda mais essa margem de pontos que eles têm da gente-completou.