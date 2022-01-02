  • Atlético-MG busca alternativa a Jorge Jesus e inicia conversas com Carlos Carvalhal
futebol

Atlético-MG busca alternativa a Jorge Jesus e inicia conversas com Carlos Carvalhal

Também português, ele esteve na mira o Flamengo, mas para deixar o Braga terá de pagar uma multa de 2,5 milhões de euros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 12:10

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 12:10

O Atlético-MG já está acionando um “Plano B” caso não consiga avançar nas negociações com Jorge Jesus. E o Galo mira outro português para comandar o tim alvinegro: Carlos Carvalhal, que está no Braga, equipe da primeira divisão portuguesa.A informação inicial foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo LANCE!. A diretoria alvinegra está tendo conversas com os dois técnicos, buscando um entendimento rápidoO Atlético terá de resolver um problema caso avance nas conversas com Carvalhal. De acordo com o site português "A Bola", a multa rescisória do treinador para romper contrato com o Braga é de 2,5 milhões de euros. O treinador também foi alvo do Flamengo, mas o Rubro Negro fehchou com outro português: Paulo Sousa. O Braga esta em o 4º lugar no Campeonato Português. O técnico tem 55 anos e está em sua segunda passagem pelo Braga. Ele começou sua carreira em 1988, no clube Espinho, onde também atuou como jogador. Carlos Carvalhal tem passagens como treinador por Portugal, Inglaterra, Turquia e Grécia, conquistando a Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal na temporada 2007/2008. Seus trabalhos no Swansea, Rio Ave e Braga, geraram mais interesse de outras equipes. .
