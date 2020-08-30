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futebol

Atlético-MG aumenta vantagem de conquistas estaduais sobre o Cruzeiro

O Galo abriu sete títulos de vantagem para o maior rival. A equipe alvinegra não vencia o estadual mineiro desde 2017...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 19:17
Crédito: O Atlético-MG é hegemônico no Mineiro com 45 estaduais, sete a mais do que o rival Cruzeiro-(Divulgação/FMF
Com o fim da 106ª edição do Campeonato Mineiro, uma hegemonia foi mantida em Minas Gerais com a conquista do título pelo Atlético-MG neste domingo, 30 de agosto, diante do Tombense, seu rival na final: o Galo segue sendo o maior vencedor da competição estadual e aumentou sua vantagem sobre o seu maior rival, o Cruzeiro. O alvinegro chegou a 45 conquistas e agora tem sete a mais do que a Raposa, que levou o caneco 38 vezes. O outro grande do estado, América-MG, possui 16 troféus mineiros em sua galeria. A taça de 2020 chegou ao Atlético após três anos sem levar para a sede de Lourdes, graças ao bicampeonato da Raposa, em 2018 e 2019. Mas, o domínio nas Minas Gerais voltou a ser atleticano nesta temporada. Confira a lista de todos os campeões mineiros desde 1915, quando a competição foi iniciada. Já foram vencedores além do Galo, América-MG, Caldense, Cruzeiro, Ipatinga, Siderúrgica e Villa Nova-MG. Títulos por clubes: ​Atlético-MG: 45 títulosCruzeiro: 38 títulosAmérica-MG: 16 títulosVilla Nova-MG: 5 títulosSiderúrgica: 2 títulosIpatinga: 1 títuloCaldense: 1 título

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