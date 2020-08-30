Atlético-MG aumenta vantagem de conquistas estaduais sobre o Cruzeiro

Com o fim da 106ª edição do Campeonato Mineiro, uma hegemonia foi mantida em Minas Gerais com a conquista do título pelo Atlético-MG neste domingo, 30 de agosto, diante do Tombense, seu rival na final: o Galo segue sendo o maior vencedor da competição estadual e aumentou sua vantagem sobre o seu maior rival, o Cruzeiro. O alvinegro chegou a 45 conquistas e agora tem sete a mais do que a Raposa, que levou o caneco 38 vezes. O outro grande do estado, América-MG, possui 16 troféus mineiros em sua galeria. A taça de 2020 chegou ao Atlético após três anos sem levar para a sede de Lourdes, graças ao bicampeonato da Raposa, em 2018 e 2019. Mas, o domínio nas Minas Gerais voltou a ser atleticano nesta temporada. Confira a lista de todos os campeões mineiros desde 1915, quando a competição foi iniciada. Já foram vencedores além do Galo, América-MG, Caldense, Cruzeiro, Ipatinga, Siderúrgica e Villa Nova-MG. Títulos por clubes: ​Atlético-MG: 45 títulosCruzeiro: 38 títulosAmérica-MG: 16 títulosVilla Nova-MG: 5 títulosSiderúrgica: 2 títulosIpatinga: 1 títuloCaldense: 1 título