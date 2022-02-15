Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG arrecada quase R$ 10 milhões com a venda de Marquinhos para o Ferencvárosi-HUN
futebol

Atlético-MG arrecada quase R$ 10 milhões com a venda de Marquinhos para o Ferencvárosi-HUN

O atacante já estava fora do alvinegro desde 2020, jogando emprestado ao Botev Plovdiv, da Bulgária...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 17:45
O Atlético-MG conseguiu um bom reforço de caixa nesta temporada com a venda do atacante Marquinhos, de 22 anos, para o Ferencvárosi, da Hungria. O jogador foi anunciado em definitivo pelo time húngaro, que pagará ao alvinegro 1,65 milhão de euros (cerca de R$ 9,8 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atleta. O Galo manterá 25% de uma futura venda.
Marquinhos foi revelado nas categorias de base do Galo e há não fazia parte do elenco alvinegro desde o ano passado. Ele estava emprestado ao Botev Plovdiv, da Bulgária, até julho deste ano. Sua boa temporada no futebol búlgaro,onde foi o artilheiro da equipe no campeonato local, chamou a atenção do Ferencvárosi.Marquinhos tinha vínculo com o Atlético-MG até o fim de 2024, mas com a venda, a rescisão do contrato já está publicada no Boletim Informativo Diário da CBF.
O jogador estava na base alvinegra desde 2017, subindo para o profissional dois anos depois. No profissional, Marquinhos fez 43 jogos, com dois gols marcados.
Crédito: Marquinhosfezboatemporada,sendooartilheirodoCampeonatoBúlgaro-(Divulgação/Ferencvárosi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados