Atlético-MG arrecada quase R$ 10 milhões com a venda de Marquinhos para o Ferencvárosi-HUN

O Atlético-MG conseguiu um bom reforço de caixa nesta temporada com a venda do atacante Marquinhos, de 22 anos, para o Ferencvárosi, da Hungria. O jogador foi anunciado em definitivo pelo time húngaro, que pagará ao alvinegro 1,65 milhão de euros (cerca de R$ 9,8 milhões) por 75% dos direitos econômicos do atleta. O Galo manterá 25% de uma futura venda.

Marquinhos foi revelado nas categorias de base do Galo e há não fazia parte do elenco alvinegro desde o ano passado. Ele estava emprestado ao Botev Plovdiv, da Bulgária, até julho deste ano. Sua boa temporada no futebol búlgaro,onde foi o artilheiro da equipe no campeonato local, chamou a atenção do Ferencvárosi.Marquinhos tinha vínculo com o Atlético-MG até o fim de 2024, mas com a venda, a rescisão do contrato já está publicada no Boletim Informativo Diário da CBF.