Atlético-MG anuncia venda de ingressos para o duelo contra o River Plate pela Libertadores

O Atlético-MG anunciou que irá vender ingressos para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, dia 18 de agosto, no Mineirão, contra o River Plate. O clube mineiro informou como vai proceder com base na liberação da Prefeitura de Belo Horizonte e da Conmebol para que haja a presença de torcedores com até 30% da capacidade do Mineirão, cerca de 16 mil pessoas. O Galo estipulou algumas regras para que os atleticanos possam acessar o estádio. Confira abaixo.
1 - Conforme prevê a Portaria 0332/2021, da PBH (link abaixo), referente ao protocolo de funcionamento para jogos de futebol profissional, será disponibilizada a carga de 30% da capacidade de cada setor liberado, e somente para a torcida do Galo (mandante). Vale ressaltar que, por questões contratuais relativas à cessão do estádio, parte dessa carga será comercializada diretamente pelo Mineirão, no site futebolcard.com;
2 – A venda será exclusivamente on-line, pelo galonaveia.com.br, e terá início na próxima semana, em dia e horário a serem divulgados oportunamente.
3 - A prioridade para sócios-torcedores será respeitada, com os descontos previstos para cada categoria, conforme abaixo: Prioridade 1 : GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto) Prioridade 2 : GNV Prata (55% de desconto) Prioridade 3: GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)
3.1 - Os sócios GNV Preto, GNV Forte e Vingador e GNV Prata poderão comprar o seu ingresso com o respectivo desconto e mais um ingresso adicional com 50% de desconto;3.2 - Não haverá venda de meia entrada para sócios;
3.3 - Para evitar transtornos na hora da compra, pede-se que os sócios GNV validem seu login no site GNV, antes da data de início das vendas;
3.4 - A venda para NÃO sócios ocorrerá tão somente na eventualidade de restarem ingressos disponíveis;
4 - O torcedor SOMENTE terá acesso ao estádio mediante as seguintes CONDIÇÕES: a) Apresentar o ingresso, que será nominal; b) Apresentar teste de Covid-19 IMPRESSO, com resultado negativo, independentemente de o torcedor já estar plenamente vacinado;
c) Apresentar documento de identificação;
d) Utilizar máscara (obrigatoriamente cobrindo boca e nariz).
TESTES: Serão aceitos somente resultados impressos dos testes tipo RT - PCR ou testes rápidos de Antígeno, realizados até 72 horas antes da partida, em qualquer laboratório. O Clube negociou com vários fornecedores, para que os torcedores possam realizar os testes com o menor custo possível. A relação desses parceiros, com os preços negociados, será divulgada na próxima semana. O Atlético está empenhado em evitar fraudes e será rigoroso na fiscalização dos referidos testes. 5 - Não haverá venda de bebidas alcoólicas no interior do estádio.
6 - Preços:
Laranja Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$112,00 GNV Prata: R$144,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$160,00 Ingresso Adicional: R$160,00 Não sócio: R$320,00 Laranja Inferior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$112,00 GNV Prata: R$144,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$160,00 Ingresso Adicional: R$160,00 Não sócio: R$320,00 Amarelo Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$112,00 GNV Prata: R$144,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$160,00 Ingresso Adicional: R$160,00 Não sócio: R$320,00
Amarelo Inferior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$112,00 GNV Prata: R$144,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$160,00 Ingresso Adicional: R$160,00 Não sócio: R$320,00
Vermelho Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$147,00 GNV Prata: R$189,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$210,00 Ingresso Adicional: R$210,00 Não sócio: R$420,00 Vermelho Inferior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$147,00 GNV Prata: R$189,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$210,00 Ingresso Adicional: R$210,00 Não sócio: R$420,00 Roxo Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$182,00 GNV Prata: R$234,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$260,00 Ingresso Adicional: R$260,00 Não sócio: R$520,00
Roxo Inferior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$217,00 GNV Prata: R$279,00 GNV Branco / GNV Clubes: R$310,00 Ingresso Adicional: R$310,00 Não sócio: R$620,00 Outras informações: - Caso haja venda para não sócios, será vendido somente um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação dos documentos exigidos no ato da compra e no acesso ao estádio:
Estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil. Maiores de 60 anos e menores de 12: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.
- Lei Municipal 10.942/16: os ingressos gratuitos para crianças são limitados a 1% da carga e poderão ser retirados para qualquer setor do estádio, em local e data a serem divulgados. O responsável legal pela criança deve portar comprovante de compra de ingresso para o mesmo setor solicitado e documento de identificação próprio e da criança. Confira no link abaixo o protocolo da PBH: http://portal6.pbh.gov.br/dom