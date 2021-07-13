Atlético-MG anuncia vencedor do concurso "Manto da Massa" e já tem pré-vendas de 10 mil unidades

O Atlético-MG anunciou no fim da manhã desta terça-feira, 13 de julho, qual foi o projeto vencedor da edição especial do "Manto da Massa", concurso que escolheu um modelo de camisa criado por um torcedor do clube, que será fabricado pela fornecedora do clube a Le Coq. O desenho enviado pelo morador de Divinópolis-MG, Lucas Adriano de Sousa, recebeu aproximadamente 14 mil, dos mais de 57 mil votos válidos.O sucesso já está encaminhado, pois mais de 10 unidades já foram comercializadas na pré-venda feita pelo clube. De acordo com Lucas, em um futuro próximo, poder voltar ao estádio e ver a torcida uniformizada com a camisa que ele criou será o seu maior prêmio. -Esse ano eu quis fazer algo diferente, principalmente representando o interior, para que todos os torcedores se sentissem representados-disse. O torcedor receberá, ainda, uma edição da camisa, além de R$ 13 mil reais em dinheiro e um ano de sócio torcedor da modalidade "Forte e Vingador". Depois de fazer história na primeira edição, realizada em 2020, o Manto da Massa 113 superou o engajamento do ano passado, aumentando a base em cerca de 22%. Ao todo, 559 modelos incentivaram a participação e votos na plataforma.

O uniforme vencedor desta edição chega com novidades. Em parceria com a CollectID e a Sportheca, o Galo apresenta mais uma ação inovadora no mercado brasileiro, com a primeira camisa inteligente comercializada no futebol nacional. Todas as peças virão com uma "Smart Tag", espécie de chip junto à etiqueta, tornando o Manto único e atestando sua originalidade. Além disso, ao escanear o chip com a câmera do smartphone, o torcedor terá acesso a diversos conteúdos exclusivos. A disputa O concurso despertou a criatividade dos torcedores, instigando criações tradicionais, com listras em branco e preto ou mesmo versões com design inusitado, remetendo, por exemplo, à Arena MRV. Uma comissão interna do Atlético avaliou as sugestões e escolheu 13 modelos finalistas para votação popular, ocorrida entre os dias 5 e 12 de julho. -O Manto da Massa 113 é uma reverência ao torcedor do Galo. É da torcida, para a torcida, pela torcida- destaca Leandro Figueiredo, diretor de negócios. Assim como em 2020, a campanha de vendas é uma criação conjunta do Atlético e do Grupo End to End. O CEO da empresa, Reginaldo Diniz, destaca que é muito especial transformar a paixão de uma torcida como do Galo em algo material para o clube e para os próprios torcedores. Números impressionantes, história escrita O Manto da Massa foi criado em 2020 e logo caiu nas graças dos torcedores. Desde a estreia, a ação é uma exaltação ao poder que tem a paixão dos atleticanos por sua camisa, seu orgulho. A camisa entrou para a história. O Manto da Massa vendeu impressionantes 100 mil unidades em apenas uma semana, uma camisa comercializada a cada 7 segundos. Torcedores de todos os estados do Brasil compraram, além de vendas para 4 países. Multipremiada, a ação é reconhecida internacionalmente como o maior engajamento do ano de 2020 na América Latina. O Manto da Massa é o segundo maior lançamento de camisa de clubes do mundo, atrás, apenas, da Juventus-ITA, na chegada de Cristiano Ronaldo. Cronograma de vendas 13/07, às 9h02 - GNV Forte e Vingador (R$ 199,90) 13/07, às 12h02 – GNV Forte e Vingador + GNV Preto (R$ 199,90) 16/07, às 5h02 - GNV – todas as categorias (R$ 199,90) 17/07, às 5h02 - Venda geral (para não –sócio R$ 319,90; para GNV, R$ 239,90)