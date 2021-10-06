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futebol

Atlético-MG anuncia renovação com o zagueiro Rever até o fim de 2022

Mesmo aos 36 anos, o capitão do título da Libertadores de 2013 segue valorizado no elenco e terá mais uma temporada pelo Galo...
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Publicado em 

05 out 2021 às 22:33

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 22:33

Crédito: Réver é um ídolo do alvinegro e seguirá no clube em 2022-(Bruno Cantini / Atlético
O Atlético-MG anunciou a renovação de contrato do zagueiro Réver, ampliando o vínculo com o Galo até o fim de 2022. O novo acordo foi publicado pelo time mineiro nesta terça-feira, 5 de outubro, no BID da CBF. O contrato também teve uma alteração salarial. O defensor segue em um clube de elite do futebol brasileiro aos 36 anos e mostra que sua liderança no elenco alvinegro, um dos motivos de continuar no Galo, mesmo sendo reserva da equipe atualmente. Réver é remanescente da conquista da Copa Libertadores de 2013, Réver tem 297 jogos pelo Atlético-MG, com 29 gols marcados, sete a menos do que Leonardo Silva o maior zagueiro artilheiro da história atleticana. A história de Réver no Atlético começou em junho de 2010, vindo do Wolfsburg e pouco tempo depois virou ídolo do torcedor atleticano. O zagueiro está na segunda passagem pelo Galo, pois deixou o clube em 2015, vendido ao Internacional, retornando em 2020, após passagem pelo Flamengo.

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