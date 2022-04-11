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futebol

Atlético-MG anuncia renovação com o atacante Vargas até 2024

O jogador chileno tinha contrato com o Galo até o fim da temporada 2022...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:47
O chileno Eduardo Vargas é mais um jogador campeão brasileiro que renovou o contrato com o Atletico-MG. O novo acordo será válido até 2024.
O jogador estava tendo conversas com o Galo há alguns dias com para a renovação do seu vínculo, que venceria no fim deste ano. O Galo resolveu logo a situação, pois Vargas poderia assinar um pré-contrato com outra equipe já no meio do ano. E as boas atuações de 2021 e neste ano, incentivaram o alvinegro ainda mais a ficar com o jogador.
O chileno entrou em campo 11 vezes este ano e foi essencial em jogos duros como a final da Supercopa, dando passe para o do gol de empate de Hulk contra o Flamengo, assistência diante do Pouso Alegre e um golaço diante da Caldense.
Aos 32 anos, Eduardo Vargas fez 65 jogos e 16 gols com a camisa do Galo. A diretoria alvinegra já renovou os acordos com Everson, Rafael e Hulk.
Crédito: Desde2020noGalo,ochilenoficarámaisduastemporadasnaequipemineira-(Foto:PedroSouza/Altético-MG

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