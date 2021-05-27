Atlético-MG anuncia que não irá renovar o contrato de Tardelli

O Atlético-MG informou na tarde desta quinta-feira, 27 de maio, que o contrato do atacante Diego Tardelli, que vai até o dia 31 de maio, segunda-feira, não será renovado. O clube mineiro comunicou o fato em nota enviada à imprensa. A notícia da não renovação foi avisada ao jogador pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, que sempre se declarou fã do jogador, tecendo elogios em vários momentos. -Na vida de um dirigente esportivo, há momentos difíceis. Este é um deles. Obrigado, Tardelli- disse o dirigente. Desde que chegou ao clube, em fevereiro de 2020, sofreu com problemas físicos, que o deixaram fora de atividade por muito tempo, oque parece ter pesado contra o ídolo atleticano, presente nas maiores conquistas do clube na década, pela não renovação. Tardelli fez apenas 11 jogos desde seu retorno ao Atlético, marcando dois gols. Nesse período ficou quase um ano parado por uma séria lesão no tornozelo, que precisou ser operado. Em 2021, a situação do jogador, de 35 anos, não melhorou muito. O atacante sofreu com problemas musculares na coxa direita e recentemente, antes do duelo diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, nem pôde ser relacionado, já que sentiu um problema na região lombar, perdendo a chance de mostrar serviço na competição sul-americana. A grave lesão no tornozelo, que o impediu Tardelli de jogar, fez com que a diretoria atleticana renovasse o seu contrato até o fim de maio, como uma nova chance para que ele pudesse mostrar seu futebol. Todavia, a sua atual fragilidade física ajudou a encerrar sua terceira passagem no Galo, que teve pouco brilho.