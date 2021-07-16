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futebol

Atlético-MG anuncia patrocínio do app de transportes Buser

O clube alvinegro terá a marca da empresa estampada na parte lateral da sua camisa...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 20:36
Crédito: A Buser está investindo em clubes mineiros, pois também fechou com o rival do Galo, Cruzeiro-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG e a Buser, líder nacional na intermediação de viagens rodoviárias, anunciaram acordo de patrocínio ao time principal masculino nesta sexta-feira, 16 de julho. A parceria prevê a exibição da marca na parte lateral da camisa, próximo à cintura. O vínculo é válido até o final de 2022.
De acordo com Sérgio Coelho, presidente do Atlético, será o início de uma parceria de sucesso. -Estamos muito satisfeitos. Temos em comum a paixão pela inovação e por oferecer experiências únicas aos nossos adeptos- disse o presidente do Galo. Marcelo Vasconcellos, cofundador da Buser, destaca que a empresa nasceu em Minas e, por isso, sabe que o futebol é uma das maiores paixões por aqui. -Para marcar nossos quatro anos de atividades revolucionando o transporte de ônibus nas estradas do país, resolvemos apoiar o Atlético, que tem uma conexão íntima com todos os mineiros, sejam eles torcedores ou secadores-afirma. Ao longo da parceria, a Buser – que ficou conhecida por democratizar as viagens de ônibus em todo o Brasil – pretende realizar ações promocionais para todos os mineiros, além de trazer ofertas personalizadas para a torcida alvinegra, convidando o público a conhecer e a viajar usando sua plataforma. -Sei do tamanho e da importância da Massa Atleticana. Nosso patrocínio, com certeza, vai impulsionar nossa marca no interior do estado e vai ajudar o Atlético a conquistar as Américas- acrescenta o executivo. A estreia da marca no uniforme será na partida contra o Boca Juniors, dia 20 de julho, no Mineirão, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

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