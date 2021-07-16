Atlético-MG anuncia patrocínio do app de transportes Buser

De acordo com Sérgio Coelho, presidente do Atlético, será o início de uma parceria de sucesso. -Estamos muito satisfeitos. Temos em comum a paixão pela inovação e por oferecer experiências únicas aos nossos adeptos- disse o presidente do Galo. Marcelo Vasconcellos, cofundador da Buser, destaca que a empresa nasceu em Minas e, por isso, sabe que o futebol é uma das maiores paixões por aqui. -Para marcar nossos quatro anos de atividades revolucionando o transporte de ônibus nas estradas do país, resolvemos apoiar o Atlético, que tem uma conexão íntima com todos os mineiros, sejam eles torcedores ou secadores-afirma. Ao longo da parceria, a Buser – que ficou conhecida por democratizar as viagens de ônibus em todo o Brasil – pretende realizar ações promocionais para todos os mineiros, além de trazer ofertas personalizadas para a torcida alvinegra, convidando o público a conhecer e a viajar usando sua plataforma. -Sei do tamanho e da importância da Massa Atleticana. Nosso patrocínio, com certeza, vai impulsionar nossa marca no interior do estado e vai ajudar o Atlético a conquistar as Américas- acrescenta o executivo. A estreia da marca no uniforme será na partida contra o Boca Juniors, dia 20 de julho, no Mineirão, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.