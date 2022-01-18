Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG anuncia pacote de ingressos para a temporada 2022

Os torcedores do alvinegros tem garantidos pelo menos 26 jogos para quem adquirir os pacotes de entradas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jan 2022 às 19:29

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 19:29

O Atlético-MG vai vender pacotes de ingressos para as partidas do Galo em 2022. A ação é exclusiva para sócios GNV, que poderão ir a todos os jogos em casa do Galo na temporada. As partidas de mata-mata não estão no pacotes, pois dependem dos avanços alvinegros nos torneios. O time alvinegro vai permitir a venda do plano anual apenas para uma conta GNV. O torcedor que adquirir o Season Ticket terá de estar ativo no programa de sócio-torcedor para utilizar os ingressos, que serão disponibilizados mediante check-in.
O torcedor atleticano terá direito a um total de 26 jogos: 10 na primeira fase do Campeonato Mineiro (exceto o primeiro, que será realizado no Independência em virtude da indisponibilidade do Mineirão, que receberá jogo da Seleção Brasileira no dia 1º de fevereiro);os do Brasileirão e todos da fase de grupos da Libertadores. O acesso às partidas será mediante a apresentação do cartão Galo na Veia ou apresentação de QR Code específico. Confira os valores com descontos (o valor pode ser dividido em até 11 vezes no cartão de crédito)​GNV FORTE E VINGADOR E GNV PRETOTRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 4.750 (11x R$432)ROXO SUPERIOR: R$ 1.786 (11x R$162)VERMELHO INFERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)VERMELHO SUPERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)AMARELO INFERIOR: R$ 966 (11x R$88)AMARELO SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA INF.ERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)GNV PRATATRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 6.650 (11x R$ 604)ROXO SUPERIOR: R$ 2.500 (11x R$ 227)VERMELHO INFERIOR: R$ 2.113 (11x R$ 192)VERMELHO SUPERIOR: R$ 2.113 (11x R$192)AMARELO INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)AMARELO SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)
Crédito: Otorcedoralvinegropoderágarantiridaaosjogosdoalvinegroem2022semfilas-(FOTO:Divulgação/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: os desafios no trânsito de Vitória e a sincronia dos semáforos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados