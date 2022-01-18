Atlético-MG anuncia pacote de ingressos para a temporada 2022

O Atlético-MG vai vender pacotes de ingressos para as partidas do Galo em 2022. A ação é exclusiva para sócios GNV, que poderão ir a todos os jogos em casa do Galo na temporada. As partidas de mata-mata não estão no pacotes, pois dependem dos avanços alvinegros nos torneios. O time alvinegro vai permitir a venda do plano anual apenas para uma conta GNV. O torcedor que adquirir o Season Ticket terá de estar ativo no programa de sócio-torcedor para utilizar os ingressos, que serão disponibilizados mediante check-in.
O torcedor atleticano terá direito a um total de 26 jogos: 10 na primeira fase do Campeonato Mineiro (exceto o primeiro, que será realizado no Independência em virtude da indisponibilidade do Mineirão, que receberá jogo da Seleção Brasileira no dia 1º de fevereiro);os do Brasileirão e todos da fase de grupos da Libertadores. O acesso às partidas será mediante a apresentação do cartão Galo na Veia ou apresentação de QR Code específico. Confira os valores com descontos (o valor pode ser dividido em até 11 vezes no cartão de crédito)GNV FORTE E VINGADOR E GNV PRETOTRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 4.750 (11x R$432)ROXO SUPERIOR: R$ 1.786 (11x R$162)VERMELHO INFERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)VERMELHO SUPERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)AMARELO INFERIOR: R$ 966 (11x R$88)AMARELO SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA INF.ERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)GNV PRATATRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 6.650 (11x R$ 604)ROXO SUPERIOR: R$ 2.500 (11x R$ 227)VERMELHO INFERIOR: R$ 2.113 (11x R$ 192)VERMELHO SUPERIOR: R$ 2.113 (11x R$192)AMARELO INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)AMARELO SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)