Atlético-MG anuncia pacote de ingressos para a temporada 2022

O Atlético-MG vai vender pacotes de ingressos para as partidas do Galo em 2022. A ação é exclusiva para sócios GNV, que poderão ir a todos os jogos em casa do Galo na temporada. As partidas de mata-mata não estão no pacotes, pois dependem dos avanços alvinegros nos torneios. O time alvinegro vai permitir a venda do plano anual apenas para uma conta GNV. O torcedor que adquirir o Season Ticket terá de estar ativo no programa de sócio-torcedor para utilizar os ingressos, que serão disponibilizados mediante check-in.

O torcedor atleticano terá direito a um total de 26 jogos: 10 na primeira fase do Campeonato Mineiro (exceto o primeiro, que será realizado no Independência em virtude da indisponibilidade do Mineirão, que receberá jogo da Seleção Brasileira no dia 1º de fevereiro);os do Brasileirão e todos da fase de grupos da Libertadores. O acesso às partidas será mediante a apresentação do cartão Galo na Veia ou apresentação de QR Code específico. Confira os valores com descontos (o valor pode ser dividido em até 11 vezes no cartão de crédito)​GNV FORTE E VINGADOR E GNV PRETOTRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 4.750 (11x R$432)ROXO SUPERIOR: R$ 1.786 (11x R$162)VERMELHO INFERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)VERMELHO SUPERIOR: R$ 1.510 (11x R$137)AMARELO INFERIOR: R$ 966 (11x R$88)AMARELO SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA INF.ERIOR: R$ 966 (11x R$88)LARANJA SUPERIOR: R$ 966 (11x R$88)GNV PRATATRIBUNA ROXO INFERIOR: R$ 6.650 (11x R$ 604)ROXO SUPERIOR: R$ 2.500 (11x R$ 227)VERMELHO INFERIOR: R$ 2.113 (11x R$ 192)VERMELHO SUPERIOR: R$ 2.113 (11x R$192)AMARELO INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)AMARELO SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA INFERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)LARANJA SUPERIOR: R$ 1.352 (11x R$ 122)