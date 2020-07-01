Atlético-MG anuncia compra dos direitos do meia Nathan

Uma notícia que agradará o torcedor do Atlético-MG. O meia Nathan, de 24 anos, teve seus direitos econômicos comprados em definitivo junto ao Chelsea, da Inglaterra. Desde 2018 no Galo, Nathan esteve no clube sempre por empréstimo e o vínculo se encerrou no mês passado. Mas o alvinegro negociou com os ingleses para um acordo em definitivo. O acordo de jogador com o time mineiro é válido até 2024. O Atlético-MG vai desembolsar por Nathan cerca de 3 milhões de euros (R$ 17,9 milhões) por 100% dos seus direitos econômicos. Houve uma redução nos valores pedidos pelo Chelsea , que queria 6,5 milhões de euros (R$ 38,9 milhões) pelo jogador.