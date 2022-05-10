Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG anuncia camisa vencedora do Manto da Massa 2022

Design criado por Will Rios foi o ganhador entre os 13 Mantos finalistas...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:47
O Atlético-MG divulgou, nesta terça-feira (10), o vencedor do Concurso Manto da Massa 2022. O design criado por Will Rios, que homenageia o futuro estádio do Galo, desbancou os outros 12 finalistas e será vendido oficialmente pelo time.
A votação do vencedor do Concurso Manto da Massa 2022 foi recorde, batendo mais de 69 mil votos. Diferente dos dois últimos ganhadores, o design de Will Rios é baseado em uniformes totalmente pretos do GaloDivulgação/Atlético-MG/Will RiosO uniforme também traz um conceito de homenagem aos principais feitos da história do Clube Atlético Mineiro por meio de desenhos na camisa. Por regra, a camisa também é inspirada na criação da Arena MRV, futuro estádio do Galo.
O GaloNaVeia, programa de sócio-torcedor do Atlético-MG, já anunciou o início das vendas do novo Manto da Massa. Para sócios GNV, a camisa pode ser adquirida pelo preço de R$ 219,99, enquanto que não sócios poderão comprar por R$ 389,99.
Ao longo do Concurso, o Galo recebeu 947 modelos de camisas candidatas para ser o novo Manto da Massa. Entre os 13 finalistas, a camisa de Will Rios foi a mais votada, com 69 mil votos. O designer ganhou, como premiação, um Manto, um ano de GNV Forte Vingador e R$ 13 mil.
Crédito: Divulgação/Atlético-MG/WillRios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados