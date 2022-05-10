Atlético-MG anuncia camisa vencedora do Manto da Massa 2022

O Atlético-MG divulgou, nesta terça-feira (10), o vencedor do Concurso Manto da Massa 2022. O design criado por Will Rios, que homenageia o futuro estádio do Galo, desbancou os outros 12 finalistas e será vendido oficialmente pelo time.

A votação do vencedor do Concurso Manto da Massa 2022 foi recorde, batendo mais de 69 mil votos. Diferente dos dois últimos ganhadores, o design de Will Rios é baseado em uniformes totalmente pretos do GaloDivulgação/Atlético-MG/Will RiosO uniforme também traz um conceito de homenagem aos principais feitos da história do Clube Atlético Mineiro por meio de desenhos na camisa. Por regra, a camisa também é inspirada na criação da Arena MRV, futuro estádio do Galo.

O GaloNaVeia, programa de sócio-torcedor do Atlético-MG, já anunciou o início das vendas do novo Manto da Massa. Para sócios GNV, a camisa pode ser adquirida pelo preço de R$ 219,99, enquanto que não sócios poderão comprar por R$ 389,99.

Ao longo do Concurso, o Galo recebeu 947 modelos de camisas candidatas para ser o novo Manto da Massa. Entre os 13 finalistas, a camisa de Will Rios foi a mais votada, com 69 mil votos. O designer ganhou, como premiação, um Manto, um ano de GNV Forte Vingador e R$ 13 mil.