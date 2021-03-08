Atlético-MG anuncia ampliação de investimentos no futebol feminino

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, é sempre uma data para refletir sobre os atos e como o mundo se relaciona com as moças. No esporte, a luta é muito intensa, devido a preconceitos arraigados em uma sociedade machista. Os clubes de futebol tem tentando mudar um pouco esse quadro, com a criação e manutenção de equipes femininas . E, uma dessas iniciativas, ainda que tímida, veio do Atlético-MG, que anunciou a ampliação de investimentos no futebol feminino do clube. Entre as iniciativas que visam elevar o patamar das Vingadoras, estão a qualificação do elenco, a melhoria da estrutura e a busca por mais patrocinadores. -Nosso elenco vem muito forte este ano, com reais expectativas de acesso, sobretudo em razão dos investimentos da atual diretoria-disse o técnico Hoffmann Túlio. Até agora, as Vingadoras se reforçaram com as venezuelanas Hilary (zagueira), Cinthia (atacante) e Dayana (meio-campista), a goleira Letícia Rodrigues, a lateral Jaqueline Canário, as meio-campistas Iara e Marta Edyth, a atacante Ana Jesuína (Aninha), a zagueira Bruna Cotrim e a volante Sofia Sena. Em 2021, as Vingadoras têm dois grandes objetivos: garantir o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro e conquistar o bicampeonato mineiro.