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futebol

Atlético-MG anuncia Adidas como nova fornecedora de material esportivo para 2022

O clube mineiro encerra a parceria com a francesa Le Coq, que trabalhar o enxovao do Galo desde 2019...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 13:04

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 13:04

O Atlético-MG terá roupa nove em 2022. O clube anunciou, no início desta tarde de segunda-feira, 13 de dezembro, a sua nova fornecedora de uniformes, a alemã Adidas. O contrato começa a valer a partir de 1º de julho de 2022, quando acaba a parceria com a francesa Le Coq Sportif, que vestia o Galo desde 2019. O acordo com a gigante vai até 2025 e será o retorno da Adidas como fornecedora após três decadas.
-O acordo com a Adidas reforça nosso compromisso de associar a marca do Galo com líderes mundiais. A marca contribuirá para que mais torcedores, em vários lugares do mundo, possam acessar os produtos do Atlético- afirmou o presidente do clube, Sérgio Coelho. A nova parceira fará o uniforme do time alvinegro para a estreia em seu novo estádio, a Arena MRV, que ficará pronto em 2022 e será inaugurado em 2023. -Estamos muito honrados com o retorno das três listras ao uniforme atleticano. Acreditamos na força desta parceria e estamos ansiosos para mostrar ao torcedor nosso portfólio de produtos- disse a diretora sênior de marketing da Adidas, Daniela Valsani.
Crédito: AAdidasseráafornecedoraalvinegranatemporada2022-(Divulgação/Atlético-MG

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