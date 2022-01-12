Atlético-MG anuncia a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín

O Atlético-MG confirmou, na tarde desta quarta-feira, a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. O defensor assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode ter uma renovação por mais uma temporada. O anúncio oficial demorou a ser feito, pois a rescisão do defensor com o Cagliari-ITA ainda não tinha sido concluída.

O Galo conseguiu superar equipes do México e Espanha para fechar o acordo com o defensor, capitão da Celeste Olímpica e presente na disputa de três Copas do Mundo por seu país.Godín chega para repor a saída de Junior Alonso, que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 8,2 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Sua passagem pela Itália foi longe de ser boa, como aconteceu no Atlético de Madrid. O uruguaio não teve sucesso na Inter de Milão, e também não teve tanto destaque com as cores do Cagliari, que emitiu nota oficial para comunicar a saída do defensor.

- O Cagliari Calcio anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato com o futebolista Diego Godín. No clube desde setembro de 2020, estreou com a camisa do rossoblù na partida fora de casa contra a Atalanta, disputada em 4 de outubro, marcando um gol. Godín contribuiu para a conquista dos resultados da equipe: ele deixa o Cagliari depois de ter somado 40 jogos. O clube deseja-lhe o melhor para a continuação da sua carreira.