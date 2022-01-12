Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG anuncia a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín

O defensor de 35 conseguiu a rescisão de contrato com o Cagliari, da Itália, para acertar com o time alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 17:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:02

O Atlético-MG confirmou, na tarde desta quarta-feira, a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. O defensor assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode ter uma renovação por mais uma temporada. O anúncio oficial demorou a ser feito, pois a rescisão do defensor com o Cagliari-ITA ainda não tinha sido concluída.
O Galo conseguiu superar equipes do México e Espanha para fechar o acordo com o defensor, capitão da Celeste Olímpica e presente na disputa de três Copas do Mundo por seu país.Godín chega para repor a saída de Junior Alonso, que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 8,2 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Sua passagem pela Itália foi longe de ser boa, como aconteceu no Atlético de Madrid. O uruguaio não teve sucesso na Inter de Milão, e também não teve tanto destaque com as cores do Cagliari, que emitiu nota oficial para comunicar a saída do defensor.
- O Cagliari Calcio anuncia que chegou a um acordo para a rescisão consensual do contrato com o futebolista Diego Godín. No clube desde setembro de 2020, estreou com a camisa do rossoblù na partida fora de casa contra a Atalanta, disputada em 4 de outubro, marcando um gol. Godín contribuiu para a conquista dos resultados da equipe: ele deixa o Cagliari depois de ter somado 40 jogos. O clube deseja-lhe o melhor para a continuação da sua carreira.
Crédito: GodinassinoucomoGaloatéofimdoano,compossibilidadederenovarpormaisumatemporada(Divulgação/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados