Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG anuncia a contratação do meia Nacho Fernández

O argentino, ex-River Plate, de 31 anos, assinou com o time mineiro por três anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 15:09

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 15:09

Crédito: Nacho é o terceiro reforço alvinegro para 2021 do time mineiro e assinou até 2023 com o Galo-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG confirmou a contratação do meia Nacho Fernández, de 31 anos, como novo reforço da equipe para a temporada 2021. Após dias de mistério quanto a vinda do jogador, o meia, que brilhou pelo River Plate, da Argentina, se torna jogador do Galo. Um dos jogadores mais valorizados da América Latina, o meio-campista assinou contrato para vestir a camisa alvinegra até dezembro de 2023.
Com passagem pela Seleção Argentina, Nacho reforça o projeto do Atlético-MG de se tornar referência em futebol no Continente, dentro e fora das quatro linhas. Ele é o terceiro reforço alvinegro no ano, se juntando ao atacante Hulk e ao lateral-esquerdo Dodô.
CONFIRA A RETA FINAL DO GALO NO BRASILEIRÃO SÉRIE A Revelado pelo Gimnasia La Plata, o jogador estava desde 2016 no River Plate, onde conquistou diversos títulos e marcou 31 gols em 185 jogos. Nacho é mais um negócio de alto investimento feito pelo Galo. Ele custará aos cofres alvinegros cerca de 6,6 milhões de dólares (R$ 32 milhões) que serão pagos ao River sem impostos. As principais conquistas de Nacho com a camisa dos "Millonarios" são: Copa Libertadores da América (2018), Recopa Sul-Americana (2016 e 2019), Supercopa Argentina (2018) e Copa da Argentina (2015-16, 2016-17 e 2018-19). Ficha do Atleta Nome: Ignacio Martín Fernández Apelido: Nacho Fernández Posição: Meia Data de nascimento: 12/01/1990 Naturalidade: Buenos Aires (ARG) Clubes 2010-2016: Gimnasia y Esgrima (ARG) 2011-2012: Temperley (ARG) 2016-2020: River Plate (ARG) 2021: Atlético-MG Títulos 2015-16, 2016-17 e 2018-19: Copa Argentina 2016: Recopa Sul-Americana 2018: Supercopa Argentina 2018: Copa Libertadores 2019: Recopa Sul-Americana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados