Atlético-MG anuncia a contratação do meia Nacho Fernández

Crédito: Nacho é o terceiro reforço alvinegro para 2021 do time mineiro e assinou até 2023 com o Galo-(Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG confirmou a contratação do meia Nacho Fernández, de 31 anos, como novo reforço da equipe para a temporada 2021. Após dias de mistério quanto a vinda do jogador, o meia, que brilhou pelo River Plate, da Argentina, se torna jogador do Galo. Um dos jogadores mais valorizados da América Latina, o meio-campista assinou contrato para vestir a camisa alvinegra até dezembro de 2023.

Com passagem pela Seleção Argentina, Nacho reforça o projeto do Atlético-MG de se tornar referência em futebol no Continente, dentro e fora das quatro linhas. Ele é o terceiro reforço alvinegro no ano, se juntando ao atacante Hulk e ao lateral-esquerdo Dodô.