Atlético-MG anuncia a chegada do volante Otávio

O Atlético-MG anunciou a chegada do volante Otávio, de 27 anos, que veio do Bordeaux, da França. O meio de campo tem contrato com o clube francês até fim da temporada europeia, em junho. Ele assinou um pré-contrato com o alvinegro.

O Galo conseguiu antecipar a chegada do jogador para o começo desta temporada. Otávio virá por empréstimo antes de se tornar jogador em definitivo do alvinegro.

Otávio foi revelado pelo Athletico-PR e chegou na equipe francesa em 2017. O clube mineiro não ter custos para trazer o jogador. Na segunda-feira, 31 de janeiro, o clube francês postou em sua conta oficial no Twitter que fez um acordo para emprestar o meio de campo até junho até junho.

O time mineiro vai arcar com os salários até o meio do ano.algo que agradou os franceses, pois ainda teriam cinco meses de contrato para pagar ao jogador.

Otávio disputou 13 jogos na Ligue 1, sem marcar nenhum go nesta temporada. O melhor período dele na França foi entre 2018/19, quando fez 36 jogos pela Ligue 1 e Copa da Liga Francesa.