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Atlético-MG: Antonio Mohamed fala sobre a final contra o Cruzeiro: 'Preparados para todas situações'

Treinador terá sua segunda decisão pelo Galo com menos de três meses no cargo ...
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Publicado em 

28 mar 2022 às 18:26

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:26

O Atlético-MG está em mais uma final de Campeonato Mineiro, a 16ª consecutiva. O Galo avançou após superar as Caldense nos dois jogos semifinais do Estadual em dois jogos. Será a segunda decisão do técnico Antonio Mohamed no comando do alvinegro com quase três meses de trabalho. O treinador argentino já venceu a Supercopa do Brasil e agora poderá conquistar seu primeiro título mineiro, terceiro seguido do Atlético, que seria o 47º em sua história de 114 anos. Mohamed projetou o duelo contra o Cruzeiro, neste sábado, às 16h, no Mineirão. Ele prometeu um time mais intenso, e, para isso, contará com a volta de oito dos nove jogadores que estão de fora devido à Data FIFA. Echaporã é dúvida devido à lesão na mão que sofreu. Confira no player acima as declarações do treinador.Mohamed está em sua segunda decisão com  Galo com menos de três meses de trabalho-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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