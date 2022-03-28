Atlético-MG: Antonio Mohamed fala sobre a final contra o Cruzeiro: 'Preparados para todas situações'

O Atlético-MG está em mais uma final de Campeonato Mineiro, a 16ª consecutiva. O Galo avançou após superar as Caldense nos dois jogos semifinais do Estadual em dois jogos. Será a segunda decisão do técnico Antonio Mohamed no comando do alvinegro com quase três meses de trabalho. O treinador argentino já venceu a Supercopa do Brasil e agora poderá conquistar seu primeiro título mineiro, terceiro seguido do Atlético, que seria o 47º em sua história de 114 anos. Mohamed projetou o duelo contra o Cruzeiro, neste sábado, às 16h, no Mineirão. Ele prometeu um time mais intenso, e, para isso, contará com a volta de oito dos nove jogadores que estão de fora devido à Data FIFA. Echaporã é dúvida devido à lesão na mão que sofreu. Confira no player acima as declarações do treinador.Mohamed está em sua segunda decisão com Galo com menos de três meses de trabalho-(Pedro Souza/Atlético-MG)