Atlético-MG amassa o Fortaleza no Mineirão e fica muito perto de sua terceira final na Copa do Brasil

O Atlético-MG goleou o Fortaleza por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e está muito perto da sua terceira final de Copa do Brasil. Arana, Réver, Hulk e Zaracho marcaram os gols da partida de ida da semifinal. Com o resultado, o Galo pode perder por até três gols de diferença na partida da volta que vai disputar a grande decisão contra Flamengo ou Athletico-PR, que empataram por 2 a 2 na outra chave.
FORTALEZA (Técnico: jUAN PABLO VOJVODA)Felipe Alves, Tinga, Daniel Guedes, Jussa; Crispim (Edinho, aos 39’-2ºT), Felipe (Bruno Melo, aos 18’-2ºT), Éderson, Matheus Vargas (Henriquez-intervalo), Pikachu; Romarinho (Ronald-intervalo) e Robson (Depietri, aos 17’-2ºT).