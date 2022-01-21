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Atlético-MG afasta Allan e Keno da pré-temporada do time por conta de contágio pela Covid-19

Os dois jogadores já estão fora dos trabalhos na Cidade do Galo até se recuperarem...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 19:40

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 19:40

O Atlético-MG informou, no início da tarde desta sexta-feira, 21 de janeiro, que o volante Allan e o atacante Keno testaram positivo para Covid-19. Os dois jogadores deixaram a Cidade do Galo e estão afastados da pré-temporada até a recuperação. Nota enviada à imprensa, o Galo informou que Allan e Keno cumprirão o período de isolamento em casa, orientados pelo Departamento Médico do clube. Allan e Keno elevaram para três o número de atletas afastados por conta da Covid-19. Além deles, o zagueiro Micael testou positivo na primeira rodagem de testes e foi afastado. O Atlético-MG estreia na temporada 2022 na próxima quarta-feira, 26, com um time alternativo, para enfrentar o Villa Nova, em Nova Lima, pela estreia do Campeonato Mineiro.
Crédito: AllanéKenofizeramonúmerodecasosdeCovid-19noGalosubirparatrêsatéomomento-(Foto:Reprodução

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