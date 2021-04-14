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Atlético-MG adia 'Galo Business Day' para o dia 26 de abril por conta da Onda Roxa em Minas Gerais

O clube pretende usar o evento para expor a saúde financeira atleticana e apresentar um plano de recuperação para pagar dívida de R$ 1 bilhão...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 16:27
Crédito: Divulgação
O Atlético-MG adiou o "Galo Business Day", evento que o clube fará para expor a saúde financeira da equipe alvinegra, divulgando os números e real extensão da dívida atleticana, que já passa de R$ 1 bilhão. O evento estava marcado para o dia 16, sexta-feira, mas por conta da Onda Roxa, medidas mais duras para combater o coronavírus, a reunião foi remarcada para o dia 23, também uma sexta-feira, às 10h. Outro adiamento foi a reunião para votação das contas de 2020, o balanço do clube. O dia seria 27 de abril. Mas, a data será o jogo do alvinegro na Libertadores contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H. - A ideia é compartilhar, com clareza e transparência, os caminhos que a atual gestão pretende seguir , a partir da realidade existente, para que possamos transformar o Galo, nos próximos anos, em potência mundial do futebol e referência em gestão e governança - disse o Sérgio Coelho em carta entregue ao conselho do alvinegro. O "Galo Business Day" é visto pelo Atlético como uma forma inédita no clube e no futebol brasileiro de demonstrar transparência nas ações e contas do clube. Depois da realização do evento aos conselheiros, a direção do Galo deve disponibilizar o vídeo nas plataformas digitais do clube.

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