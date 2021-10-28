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Atlético-MG aciona STJD para poder ter a sua torcida no duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão

Clube entrou com ação no tribunal após não receber nenhum retorno dos cariocas sobre a liberação de entradas do jogo que pode decidir o campeonato...
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Publicado em 

28 out 2021 às 18:46

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:46

Crédito: O Galo quer ter por perto parta da sua imensa tocida diante do Fla-(Yuri EDMUNDO / POOL / AFP
O Atlético-MG acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) requerendo uma liminar para ter torcida visitante no jogo contra o Flamengo, neste sábado, 30 de outubro, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A partida pode ser uma decisão antecipada do campeonato, pois se o Galo vencer, ampliará sua vantagem para 16 pontos em relação ao rival na classificação, ficando perto de conquistar o Brasileirão. O alvinegro está com 59 pontos enquanto o Fla tem 46 na classificação, porém, com dois jogos a menos. O Galo pediu em sua ação que o Flamengo cumpra a determinação prevista no artigo 87 do Regulamento Geral de Competições da CBF para 2021, em que o o clube visitante tem o direito de 10% da carga de ingressos disponíveis no estádio do mandante, desde que o pedido seja feito com três dias de antecedência. O alvinegro já havia feito o pedido na última segunda-feira, 25, porém sem retorno do clube carioca se iria ou não liberar os ingressos. Com o silêncio Rubro Negro, o Atlético resolveu acionar o tribunal para ter sua torcida no Maracanã. O volume que pode ser repassado ao Galo é de 3,5 mil ingressos. A CBF atualizou o seu Protocolo de Recomendações, liberando o Retorno do Público aos Estádios. O documento diz que a presença de torcedores visitantes deve seguir as mesmas normas anti-covid, com a comprovação da vacinação completa para o novo coronavírus e a realização de teste antígeno não reagente.

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