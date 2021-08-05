Atlético-MG acerta venda do atacante Marrony para o Midtjylland, da Dinamarca

Crédito: Marrony tinha contrato com o Galo até 2025, mas agora vai jogar na Europa-(Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG vai fazer mais dinheiro para o seu caixa. O clube mineiro acertou a venda do atacante Marrony para o Midtjylland, da Dinamarca, em negociação que vinha acontecendo desde o fim de julho. O jogador ja foi liberado pelo Galo para fazer exames médicos antes de assinar o contrato. O acordo com os dinamarqueses será de cinco anos.

A negociação vai girar em torno de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27,5 milhões). O Midtjylland vai pagar 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões na cotação atual) à vista. O restante, mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,15 milhões na atual cotação) na próxima temporada.

A equipe mineira ficará com 3,6 milhões de euros (R$ 21,9 milhões), correspondente ao seu percentual nos direitos de Marrony, 80%. Vasco e Volta Redonda irão dividir o restante da venda. O Cruzmaltino terá direito a 630 mil euros e o Voltaço 270 mil euros. O Galo ainda pode ter um bônus de 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) por temporada caso Marrony atinja a meta de atuar em 50% dos jogos do time dinamarquês em cada um dos três primeiros anos de contrato (total de R$ 18,3 milhões).