Atlético-MG acerta débito com o Avaí pela compra do lateral Guga

O Atlético-MG encerrou uma pendência que tinha com o Avaí pela compra do lateral-direito Guga, ocorrida em 2018, O Galo ainda devia parte da última parcela que tinha a receber do clube mineiro. O Avaí vai receber R$ 1,3 milhão após o acordo com o Atlético. A equipe catarinense entrou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas no ano passado cobrando o valor atualizado, o que daria R$ 2 milhões. O alvinegro já pagou uma parcela de 500 mil reais ao time da Ressacada. O restante, será quitado em em 16 parcelas mensais de 50 mil reais. O Atlético-MG acabou com mais uma pendência e caminha para por sua vida financeira “em dia”. Recentemente, o clube alvinegro acertou com o ex-jogador da equipe, Maicon Bolt, e vai pagar R$ 7,5 milhões em um processo que o jogador pedia 21 milhões de reais.