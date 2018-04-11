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Copa Verde

Atlético Itapemirim pronto para 'duelo histórico' contra o Luverdense

Confronto válido pelas semifinais da Copa Verde acontece nesta quinta-feira, às 21h15, no estádio Kleber Andrade

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 18:52
Atlético Itapemirim e Luverdense voltam a medir forças por um lugar na decisão da Copa Verde. Em busca de disputar pela primeira vez em sua história a final de um campeonato nacional, o Galo entra em campo diante do time de Mato Grosso nesta quinta-feira (12), às 21h15, no Kleber Andrade, palco onde será definido quem segue na briga para aumentar a galeria de troféus. Para não dar brechas para o adversário, o Atlético de Zé Humberto e companhia entra concentrado pela vaga na decisão.
Atlético Itapemirim treina no Kleber Andrade Crédito: José Renato Campos/Globoesporte.com/es
Com a vitória pelo placar mínimo fora de casa, no confronto de ida, o Galo joga pelo empate para chegar à final da competição. O Luverdense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Se o rival mato-grossense vencer por 1 a 0, a decisão será na disputa de pênaltis.
O Galo entra em campo com a missão de "esquecer" a valiosa vantagem do jogo de ida. A estratégia traçada por Zé Humberto e cobrada à exaustão a seus jogadores é de de manter o estilo de jogo e a postura habituais para buscar a vitória, e só em um segundo momento jogar com o resultado "sob o braço". Um dos trunfos da equipe reside no retrospecto de ter marcado em todas as partidas: são 12 gols em cinco jogos.
Galo da Vila faz "o jogo da vida" diante do Luverdense Crédito: José Renato Campos/Globoesporte.com/es
As atividades que fizemos nos últimos dias foram proveitosas e conseguimos ajustar pontos importantes. Estamos prontos. Mas postura será a mesma apresentada até aqui, pois não é o momento de mudar nada. É dar sequência no que vem dando certo para que possamos assegurar a classificação, que é o objetivo maior, comentou o treinador Zé Humberto, que fez mistério ao ser perguntado sobre escalação.
ZAGA CONFIANTE
Confiança é o que não falta no elenco do Atlético Itapemirim para a disputa contra o Luverdense. E, se o ataque vem fazendo sucesso, a defesa corre atrás para se manter em alta. Isso porque, caso não o Galo não sofra gol diante dos mato-grossenses, estará garantido na final. Kleber Viana e Rhayne, além do goleiro Bambu, são os principais responsáveis pelo sistema defensivo. E eles sabem da responsabilidade que têm.
Estamos focados naquilo que temos que fazer, que é impedir o adversário de marcar. Confiamos que podemos fazer um bom jogo para nos garantirmos. Respeitamos o rival, mas sabemos da nossa capacidade, falou Rhayne.
ARBITRAGEM
Rafael Martins Diniz (CBF/DF) apita o jogo auxiliado por Ciro Chaban Junqueira (CBF/DF) e Luciano Benevides de Sousa (CBF/DF).
INGRESSOS
As entradas para a partida decisiva vão custar R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Torcedores com qualquer camisa de clube capixaba profissional também pagam meia-entrada. Quem quiser acompanhar a partida direto do Kleber Andrade pode garantir o seu ingresso nos seguinte pontos de venda: Drogaria Itapemirim (Vila), Drogaria Litoral (Itaoca) e Lojas Ademar Cunha (Cariacica e Vila Velha). Ingressos também serão vendidos nas bilheterias do estádio antes do confronto.
ESCALAÇÕES 
Estádio: Kleber Andrade (Cariacica-ES)
Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF), às 21h15
Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Bruno (Marcos Felipe); Vitor, Araruama (Júnior Santos), Pikachu e Fabiano; Franklin e Eraldo (Henrique). Técnico: Zé Humberto
Luverdense: Diogo Silva; Gabriel Passos, Willian, Kaique e Paulinho; Lorran, Diogo Sodré e Rennan Oliveira; Pimentinha, Rafael Silva e Ariel. Técnico: Luizinho Vieira

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