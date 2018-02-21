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Série D

Atlético Itapemirim e Espírito Santo conhecem os rivais do Brasileirão

O Galo da Vila encara Uberlândia, Americano e Novorizontino. O Santão pega Itumbiara, URT e Macaé. Estreia será em abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 23:54

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 23:54

Por ter sido o campeão do Campeonato Capixaba de 2017, o Atlético Itapemirim ficou com a vaga do Estado na Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo da Vila caiu no grupo A13 da competição e estará ao lado do Uberlândia, Americano e Novorizontino.
Campeão capixaba e da Copa ES em 2017, o Galo da Vila caiu no Grupo A13 da Série D Crédito: Vitor Jubini
Pelo fato de também ter sido campeão da Copa Espírito Santo na temporada passada, a segunda vaga capixaba para a competição nacional foi herdada pelo Santão, que foi vice do Galo da Vila no certame. O time azul e rosa medirá forças contra Itumbiara, URT e Macaé, no Grupo A12.
As 68 equipes participantes foram divididas em 17 grupos regionalizados, assim como aconteceu nos últimos anos. A competição mantém o formato de 2017. A segunda fase terá 32 times - os 17 melhores de cada chave e os 15 melhores segundos colocados. A partir desta fase, segue o mata-mata até a definição do campeão. As quatro equipes que alcançarem as semifinais garantem o acesso à Série C.
O Galo da Vila estreia contra o Uberlândia, fora da casa, no dia 21 ou 22 de abril, ainda sem horário definido. Já o Espírito Santo, nas mesmas datas, recebe a URT, ainda sem horário e estádio definidos.  
 

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