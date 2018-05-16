Atlético Itapemirim ainda sonha e busca título inédito da Copa Verde

Serão 11 contra 35 mil. O Atlético Itapemirim terá uma dura missão em busca da inédita taça da Copa Verde: vencer o Paysandu com um estádio Mangueirão em festa, já que todos os ingressos para a decisão desta noite estão esgotados. A grande final será hoje, às 21h30, em Belém (PA).
O primeiro jogo aconteceu no dia 25 de março, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time do Pará derrotou o Galo da Vila por 2 a 0, com dois gols do atacante Cassiano, artilheiro do torneio, com nove bolas na rede.
A derrota agora obriga o time de Zé Humberto a vencer por dois gols de diferença, desde que marque três ou mais gols. Um novo 2 a 0, mas para os capixabas, leva a decisão para os pênaltis.
Uma vitória do Atlético hoje é difícil, mas não impossível, mesmo diante de uma equipe que busca o bicampeonato da Copa Verde (o Papão foi campeão em 2016).
Acho que jogamos bem na primeira partida. Faltou a gente agredir mais o adversário e finalizar mais. Nós conversamos muito e sabemos que podemos reverter esse placar. Zé Humberto conversou com a gente e vamos com foco total para essa partida muito importante para nós, jogadores, como também para o Estado do Espírito Santo e para o Atlético Itapemirim, afirmou o lateral direito Paulinho.
Paralelamente à Copa Verde, o Atlético Itapemirim também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A13, o time capixaba é o lanterna, com apenas dois pontos em quatro jogos e enfrenta o Americano neste sábado (19), pela 5ª rodada. A má fase na Série D, porém, foi deixada de lado pelo menos até esta noite.
Nós sabemos que estamos passando por um momento difícil, nós não estamos bem na Série D. Mas agora o foco é nessa partida de quarta-feira (hoje). Estamos com a cabeça tranquila, sabemos que temos que fazer um grande jogo diante do Paysandu, que é uma excelente equipe. Mas não tem nada perdido. Vamos em busca do título, finalizou o jogador.