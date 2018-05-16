Atlético Itapemirim ainda sonha e busca título inédito da Copa Verde

Serão 11 contra 35 mil. O Atlético Itapemirim terá uma dura missão em busca da inédita taça da Copa Verde: vencer o Paysandu com um estádio Mangueirão em festa, já que todos os ingressos para a decisão desta noite estão esgotados. A grande final será hoje, às 21h30, em Belém (PA).

O primeiro jogo aconteceu no dia 25 de março, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O time do Pará derrotou o Galo da Vila por 2 a 0, com dois gols do atacante Cassiano, artilheiro do torneio, com nove bolas na rede.

O lateral Paulinho mantém confiança na força do Galo Crédito: Matheus Cardoso/Atlético Itapemirim

A derrota agora obriga o time de Zé Humberto a vencer por dois gols de diferença, desde que marque três ou mais gols. Um novo 2 a 0, mas para os capixabas, leva a decisão para os pênaltis.

Uma vitória do Atlético hoje é difícil, mas não impossível, mesmo diante de uma equipe que busca o bicampeonato da Copa Verde (o Papão foi campeão em 2016).

Acho que jogamos bem na primeira partida. Faltou a gente agredir mais o adversário e finalizar mais. Nós conversamos muito e sabemos que podemos reverter esse placar. Zé Humberto conversou com a gente e vamos com foco total para essa partida muito importante para nós, jogadores, como também para o Estado do Espírito Santo e para o Atlético Itapemirim, afirmou o lateral direito Paulinho.

Paralelamente à Copa Verde, o Atlético Itapemirim também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A13, o time capixaba é o lanterna, com apenas dois pontos em quatro jogos e enfrenta o Americano neste sábado (19), pela 5ª rodada. A má fase na Série D, porém, foi deixada de lado pelo menos até esta noite.