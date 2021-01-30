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futebol

Atlético-GO x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Tricolor busca primeira vitória de 2021 e não se distanciar mais da liderança...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 16:35

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 16:35
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Em busca de reverter a má fase, já que não vence a cinco partidas pelo Brasileirão, o São Paulo que, nesse meio-tempo, perdeu a liderança para o Internacional, visita neste domingo (31), às 16h, o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da competição nacional.
Com força máxima, e Hernanes, embora não seja titular, de volta, após cumprir o período de isolamento por conta da contaminação por Covid-19, o Tricolor também terá Gabriel Sara, que foi vetado da partida contra o Coxa por conta de um mal estar. O meia treinou normalmente durante a semana está a disposição para a partida.
Do outro lado, o Atlético-GO vem de uma derrota para o Crac, no Campeonato Goiano, na última quinta-feira (28), mas no Brasileirão venceu os dois últimos jogos, contra Fortaleza e Botafogo. O ex-goleiro do Tricolor, Jean, por força de contrato, não poderá atuar, assim como o atacante Danilo Gomes, pelo mesmo motivo.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosFICHA TÉCNICAATLÉTICO-GO X SÃO PAULO
Local: Antonio Accioly, Goiânia (GO)Data e Horário: 31 de janeiro de 2021 (domingo), às 16hÁrbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha Batos (BA)Árbitro de Vídeo: Johnny Barros de Oliveira (SC)Onde acompanhar: Globo (SP), Premiere, TR do LANCE! e em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte
ATLÉTICO-GO
Kozlinski; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato. Técnico: Marcelo Cabo
Desfalques: Jean e Danilo Gomes (questões contratuais)
Pendurados: João Victor, Zé Roberto, Natanael, Everton Felipe e Chico
SÃO PAULO
Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.
Desfalques: Walce e Lizieiro (Departamento Médico)
Pendurados: Brenner, Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Fernando Diniz

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