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futebol

Atlético-GO x Atlético-MG. Onde seguir, palpites e prováveis times

Galo e Dragão duelam neste sábado em Goiânia após uma semana cheia de contratempos para as duas equipes...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 19:06
Crédito: Pedro Souza / Agência Galo / Atlético
Atlético-GO e Atlético-MG duelam neste sábado, 19 de setembro, às 21h, no Estádio Olímpico de Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida encerrará uma semana intensa para os dois clubes fora dos gramados. No Galo, houve turbulências com as possíveis vindas de Thiago Neves e Sebastian Villa, ambos rechaçados pela torcida alvinegra, que se manifestou contra a contratação da dupla. Outro contratempo que o clube teve de lidar foi com as cobranças de Sampaoli, que exigiu que os salários do time ficassem em dia. Essas situações tumultuaram o ambiente no Galo, que teve de contar com o foco do grupo para manter o trabalho de preparação para o jogo que pode até dar a liderança da Série A aos mineiros. No lado goiano, a venda de Renato Kayser, destaque da equipe no Brasileirão, executada pelo Cruzeiro, dono dos seus direitos, ao Athletico-PR, o Dragão terá o jogador em campo pela última vez neste sábado, diante do Galo. A saída de Kayser agitou também o Atlético-GO, que tentou até o último momento segurar o atleta, fazendo uma contraproposta para ele ficar, porém, sem sucesso. Neste contexto conturbado, as duas equipes tentam alcançar a vitória, sendo que para o Atlético-MG pode valer a ponta da tabela, enquanto para o Atlético-GO, uma considerável subida na classificação, pois está com 12 pontos em 13º, enquanto o alvinegro é o vice-líder com 18 tentos, dois a menos do que o Internacional. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-MG Data-Horário: 19 de setembro, às 21hEstádio-Local: Olímpico Pedro Ludovico - Goiânia - (GO)Árbitra: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima(ambos de SP)VAR: José Cláudio Rocha Filho(SP)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Premiere, Rádio Itatiaia-95.7 FM e Rádio Super FM-91,7 Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Edson, Oliveira e Chico; Janderson, Renato Kayzer e Gustavo Ferrareis Técnico: Vagner Mancini Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso(Igor Rabello) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Hyoran, Nathan, Savarino e Keno Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Galo é favorito para 30% da redação. Outros 25% creem no Dragão. E, a maioria, 45% acham que o duelo termina empatado.

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