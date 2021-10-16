Atlético-GO x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Atlético-GO e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 17 de outubro, às 18h15, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Cuca não terá quatro atletas: Vargas, Savarino e Mariano estão lesionados. Dodô está suspenso. Mas, terá os retornos dos selecionáveis Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco. Já Eduardo Souza não poderá escalar Dudu e Matheus Barbosa, ambos com problemas físicos. O time goiano não vence há nove jogos no Brasileiro, 10 no total, incluindo um duelo pela Copa do Brasil. O Galo pode completar um turno inteiro(19 jogos) sem perder diante do Dragão. Com 56 pontos, o time mineiro quer manter a distância de 11 pontos par ao Flamengo, com 45, e ficar com uma rodada a menos para conquistar o sonhado bicampeonato brasileiro.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-MGData: 17 de outubro de 2021Horário: 18h15(de Brasília)Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald) Desfalques: Dudu e Matheus Barbosa (lesionados)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Dylan); Keno e Hulk
Desfalques: Mariano, Savarino e Vargas (lesionados). Dodô (suspenso)