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futebol

Atlético-GO x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Galo pode completar um turno de invencibilidade diante do Dragão, que tenta voltar ao G10 e se aproximar dos times da zona da Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 17:45

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:45

Crédito: No turno, o time mineiro goleou os goianos iniciando uma sequência forte na competição-(Pedro Souza / Atlético
Atlético-GO e Atlético-MG entram em campo neste domingo, 17 de outubro, às 18h15, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Cuca não terá quatro atletas: Vargas, Savarino e Mariano estão lesionados. Dodô está suspenso. Mas, terá os retornos dos selecionáveis Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco. Já Eduardo Souza não poderá escalar Dudu e Matheus Barbosa, ambos com problemas físicos. O time goiano não vence há nove jogos no Brasileiro, 10 no total, incluindo um duelo pela Copa do Brasil. O Galo pode completar um turno inteiro(19 jogos) sem perder diante do Dragão. Com 56 pontos, o time mineiro quer manter a distância de 11 pontos par ao Flamengo, com 45, e ficar com uma rodada a menos para conquistar o sonhado bicampeonato brasileiro.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​ATLÉTICO-GO x ATLÉTICO-MGData: 17 de outubro de 2021Horário: 18h15(de Brasília)Local: Antônio Accioly, Goiânia (GO)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATLÉTICO-GO (Técnico: Eduardo Souza)​Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald) Desfalques: Dudu e Matheus Barbosa (lesionados)
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga, Nathan Silva, Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho (Dylan); Keno e Hulk
Desfalques: Mariano, Savarino e Vargas (lesionados). Dodô (suspenso)

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