Atlético-GO vence Iporá fora de casa e se mantém com 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano

Na tarde deste domingo (30), o Atlético-GO foi até o interior do estado de Goiás e venceu o Iporá por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Marlon Freitas, de pênalti. Com o resultado, o Dragão chegou aos seis pontos e manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Goiano. Enquanto isso, o time da casa segue sem vencer no torneio, visto que empatou com a Aparecidense na estreia.
Agora, os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (2). Às 15h30, o Iporá visita o CRAC. Enquanto isso, às 20h30, o Atlético-GO recebe o Goiatuba. Ambas as partidas são válidas pela 3ª rodada do Campeonato Goiano 2022 e acontecem no horário de Brasília.POUCAS EMOÇÕES, ATÉ QUE...Os primeiros movimentos no Ferreirão foram sem grandes emoções. Em casa, o Iporá respeitou a força do Atlético-GO e entregou a bola para o adversário. Entretanto, a criatividade da equipe da capital do estado de Goiás não vinha sendo o ponto forte.
A situação só melhorou aos 24 minutos. Em contra-ataque rápido, Rickson invadiu a área e foi derrubado. Com o pênalti marcado, Marlon Freitas foi para a cobrança e abriu o placar para o Dragão.
MUDOU A POSTURADepois do gol sofrido, o Iporá mudou o seu jeito de jogar. A equipe da casa começou a ficar mais com a bola e ditou o ritmo da partida ao longo dos 20 minutos finais da primeira etapa.
Apesar do domínio na posse de bola, o Iporá finalizou pouco no gol. Na melhor oportunidade, Tiago Pará recebeu dentro da área, protegeu da defesa e girou para o gol, mas Luan Polli encaixou firme, levando o 1 a 0 para o intervalo no estádio Ferreirão.
DESPERDIÇANDO CHANCESA volta para o segundo tempo continuou mostrando o Iporá mais interessado no jogo e, consequentemente mais perigoso. Mesmo assim, a primeira chance clara foi do Atlético-GO. Rickson encontrou Wellington Rato. O camisa 10 invadiu a área, deixou o adversário no chão, mas, cara a cara com o goleiro, isolou.
Por outro lado, depois do susto, o Iporá conseguiu as suas finalizações e ambas com Du Gaia. Na primeira, o atacante recebeu e tentou a finalização, mas Luan Polli saiu rápido do gol para abafar. Mais tarde, de cabeça, o camisa 16 mandou para fora.
FALTOU FÔLEGOOs últimos minutos do jogo no Ferreirão foram mornos. Precisando do resultado, o Iporá deixou de ter paciência para trocar passes e passou a tentar jogadas de ligação rápida com o ataque, facilitando o trabalho da defesa do Atlético-GO, que só administrou o tempo.
Sendo assim, o único lance de perigo aconteceu já nos minutos finais. Tiago Pará recebeu no lado direito da área, cortou a marcação e, ao invés de cruzar, tentou o chute, surpreendendo Luan Polli, mas a bola foi para fora. Do outro lado, Thiago tentou aumentar a vantagem, porém Cleriston voou para fazer a defesa e fechar o jogo em 1 a 0.FICHA TÉCNICAIPORÁ X ATLÉTICO-GOLocal: Ferreirão, em Iporá (GO)Data e hora: 30/01/2022 - 15h30 (de Brasília)Árbitro: Eduardo Tomaz (GO)Assistentes: Hugo Correa (GO) e Adriano Mendes (GO)Cartões amarelos: Ramon, Rickson, Thiago (Atlético-GO)Cartões vermelhos: -
GOL: Marlon Freitas (24'/1°T) (0-1)
IPORÁ (Técnico: Everton Goiano)
Cleriston; Douglas, Robson; Júnior Goiano e Ramon; Bosco, Regis (Renato Soares, aos 18'/2°T) e Denner (Odilávio, aos 18'/2/T); Du Gaia, Flávio (João Araújo, aos 25'/2°T) e Tiago Pará.
ATLÉTICO-GO (Técnico: Marcelo Cabo)Luan Polli; Luan Sales, Wanderson, Michel e Jefferson; Ramon, Marlon Freitas, Isaac (Léo Pereira, aos 19'/2°T), Wellington Rato (Thiago, aos 40'/2°T) e Rickson (Lucas Silva, aos 47'/2°T); Brian Montenegro (Daniel, aos 40'/2°T).